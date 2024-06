Uspořádat mezinárodní závody a mistrovství České republiky ve voltiži jen dva týdny po sobě byl ze strany pořadatelů z Tělovýchovné jednoty Slovan záměr. „Je to snadnější z hlediska přípravy zázemí pro závodníky. Samozřejmě je to pro nás náročné období, ale určitě to zvládneme,“ říká ředitelka závodů Adéla Svobodová.

Pro účastníky, kterých dorazí šedesát, akce začíná již v pátek veterinární prohlídkou koní a schůzkou vedoucích ekip, ale soutěžit se bude až od soboty. „V 9 hodin začneme povinnými sestavami skupin a jednotlivců, odpoledne pak budou následovat ve stejném sledu volné sestavy,“ přibližuje šéfka organizačního týmu.

„Na neděli jsme si připravili od 9:00 přátelské soutěže nejmladších dětí v kategorii skupin. Bohužel se nám nepodařilo obsadit mistrovskou kategorii dvojic, takže proběhne opět jen jako přátelská soutěž. V rámci vyvrcholení šampionátu diváci uvidí volné sestavy jednotlivců a po obědě volné sestavy skupin,“ upřesnila Adéla Svobodová hlavní body programu.

O medaile České jezdecké federace se bude závodit v pěti kategoriích. „Mezi juniory A předpokládám, že se o tituly mistra republiky budou ucházet reprezentantky Viktorie Svobodová z TJ Slovan Frenštát a Elisabet Reslerová z TVT Motion Mnichovice. V kategorii junior B je to více otevřené a na medaili může dosáhnout více závodnic. Každopádně stabilní výsledky Magdaléna Vybíralová z Jezdeckého klubu Silesia Strahovice. Skupiny máme čtyři, ale v podstatě jedinou, která v sezoně předvádí volnou sestavu ve cvalu, je JK Silesia Strahovice. Tudíž předpokládám, že se stanou mistry,“ tipuje Svobodová možné favority šampionátu.

Do soutěže dětí nastoupí šest účastníků. „Novinkou letošního roku je, že děti čeká povinná sestava ve cvalu. Jsem tak zvědavá, jak nejmladší děti se s touto změnou utkají. Mladých jezdkyň máme také přihlášených šest. Jsou tam stálice, které bojovaly o kvalifikaci na mistrovství Evropy. V konečné fázi se to podařilo jen Veronice Cábové, takže je i velkou favoritkou na titul při domácím šampionátu,“ zmínila ředitelka akce.

Podstatně složitější je situace kolem seniorských jezdců. „Když děvčata a chlapci končí v juniorské kategorii, tak často odchází studovat do jiných měst, kde voltiž nemá takové zázemí, aby mohli pokračovat v tréninku. I z tohoto důvodu je seniorská kategorie málo obsazená a v podstatě ji dnes zastupuje jen Kateřina Kocurová, což je velká škoda,“ dodává Adéla Svobodová.

Česká jezdecká federace připravila na neděli živý přenos, který bude možné sledovat nejen na YouTube kanálu ČJF, ale také prostřednictvím internetové televize EquiTV.cz a platformy ClipMyHorse.TV. Sestřih závodů odvysílá Česká televize na programu ČT Spo