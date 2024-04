Devět let po tragické nehodě má Správa železnic konečně všechna potřebná povolení pro náhradu nebezpečného přejezdu ve Studénce na Novojičínsku.

Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Víc než pět let přitom trvalo, než se vůbec vybral projektant nového podjezdu pod koridorovou tratí.

V roce 2015 zde došlo k tragédii, když pendolino jedoucí z Bohumína do Františkových Lázní narazilo do nákladního vozu, který zůstal trčet na železničním přejezdu mezi závorami. Po nárazu do kamionu vzplála nafta z proražených nádrží a pendolino v plamenech tlačilo vrak kamionu zhruba 600 metrů skrz železniční zastávku.

Nedaleko od tohoto místa zase v roce 2008 mezinárodní rychlík EuroCity Comenius mířící z Krakova do Prahy narazil do zřícené konstrukce opravovaného mostu. Nehoda si vyžádala devět obětí a bezmála 100 zraněných.

Rok od tragédie ve Studénce: hrůzné vzpomínky zůstávají

Nyní vydal Dopravní a energetický stavební úřad stavební povolení na stavbu podjezdu, který má nešťastný přejezd nahradit. Nový podjezd bude určen pro průjezd osobních aut a vozidel záchranářů, současně umožní pohyb pěších a cyklistů.

Pro nákladní dopravu bude vybudována nová obslužná komunikace od konce stávající Butovické ulice paralelně s tratí.

Kauza Studénka: Podle znalce byla konstrukce odolná

Nicméně vydání stavebního povolení neznamená, že se začne hned stavět. Náhrada nebezpečného přejezdu je ale v prioritách Správy železnic (hned za opravami řady nádražních budov), takže snad to tak dlouho trvat nebude. Při hladkém průběhu by stavba mohla začít na jaře příštího roku.

1/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - 15. listopad 2023. 2/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - 15. listopad 2023. 3/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - tragédie z 22. července 2015. 4/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - 15. listopad 2023. 5/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - tragédie z 22. července 2015. 6/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - tragédie z 22. července 2015. 7/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - tragédie z 22. července 2015. 8/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - tragédie z 22. července 2015. 9/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - tragédie z 22. července 2015. 10/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - tragédie z 22. července 2015. 11/11 Zdroj: Deník/Ivan Pavelek Železniční přejezd v Nádražní ulici ve Studénce - tragédie z 22. července 2015.

O zrušení přejezdu se mluví už od roku 2015. Jenže dlouho plány blokovaly spory o pozemky a teprve loni na podzim se Správa železnic dohodla s majiteli všech parcel. Podle informací v registru smluv zaplatí Správa železnic za tyto pozemky 31 milionů korun.

Kauza Studénka: Podle znalce chyboval koordinátor stavby

Přejezd ve Studénce je považován za velmi nebezpečný. Řidiči jej často přejíždějí na červenou. V roce 2015 tam závory postupně uvěznily dva kamiony. Nejprve v červenci 2015 na přejezdu uvízl polský řidič, který vezl těžké plechy. Do jeho kamionu narazil vlak Pendolino. Nehodu tři lidé nepřežili, dvě desítky dalších utrpěly zranění. Polák od soudu odešel s trestem 8,5 roku vězení.

Pak ještě v říjnu na stejném místě uvízl portugalský řidič, ten ale včas zareagoval a těsně před příjezdem vlaku prorazil závoru a odjel.