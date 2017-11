Konečně! Nádraží v Bílovci čeká proměna

/FOTOGALERIE/ Modernizace autobusového nádraží v Bílovci za zhruba pětatřicet milionů korun by měla trvat bezmála rok.

Větší komfort a především bezpečnost pro cestující, nová parkovací místa pro kola i auta a moderní „vychytávky“ v podobě inteligentní lavičky nebo knihobudky.

To vše přinese dlouho očekávaná revitalizace autobusového nádraží v Bílovci, o které se ve městě již několik let pouze mluvilo, avšak teprve až nyní se práce začínají konečně naplno rozjíždět.

Podle slov starosty Bílovce Pavla Mrvy se jedná o jednu z největších jednorázových investičních akcí ve městě vůbec.

Modernizace nádraží má totiž vyjít na zhruba 35 milionů korun. Větší část, konkrétně 30 milionů, ale pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Smlouvu jsme podepsali s firmou Eurovia. Díky její nabídce jsme ušetřili zhruba sedm milionů korun, které použijeme na další stavby ve městě,“ uvedl Pavel Mrva.

Dodal, že v průběhu listopadu a prosince budou stavbaři provádět ještě přípravné práce, jako například vytyčování sítí nebo budování koridorů pro dopravu a pěší tak, aby rekonstrukce co nejméně ovlivnila chod celého nádraží. „Vlastní stavební práce budou zahájeny začátkem příštího roku demolicemi dvou budov, celá stavba by měla být dokončena v říjnu příštího roku,“ doplnil bílovecký starosta.

PRVNÍ ÚPRAVA NÁDRAŽÍ OD JEHO VYBUDOVÁNÍ

Po nákladné rekonstrukci změní nádraží vybudované v roce 1955 výrazně svou nynější podobu. Zároveň by už mělo svými službami odpovídat současným standardům cestování veřejnou dopravou. „V rámci rekonstrukce přibudou nové perony, zastřešení, celkově se zvětší prostor a zvýší bezpečnost cestujících. Kromě jiného vzniknou i nová parkovací místa pro osobní automobily i pro jízdní kola, a to včetně zařízení na podporu elektromobility,“ prozradila chystané novinky Šárka Seidlerová, která je pověřená medializací města.

Pro zkrácení dlouhé chvíle budou moci lidé nově využít knihobudku, jež vznikne z málo využívané telefonní budky. Cestující, kteří na cestách naopak hojně využívají různá elektronická zařízení, jistě potěší inteligentní lavička pro wifi, bezdrátové i USB dobíjení.

Po zrekonstruovaném vlakovém nádraží před několika lety se výrazné změny konečně dočká i to sousední autobusové. Jeho moderní a bezpečnější podobu jistě přivítají nejen cestující, ale také řidiči autobusů, kteří Bílovcem pravidelně projíždějí. Jako například Luboš Dulanský, řidič linkových spojů mimo jiné na trase Bílovec-Nový Jičín. „Nádraží už modernizaci nutně potřebovalo, chyběly například přístřešky pro cestující nebo bezpečnostní ostrůvky. Lidé si často posteskli, že jsou zastávky pro nástup nepřehledné a málo osvětlené. I my řidiči přivítáme, když bude nádraží bezpečnější,“ poznamenal Luboš Dulanský, který za svou zhruba třicetiletou praxi přepravil z bíloveckého nádraží do práce a do škol na statisíce cestujících.