Oproti klasickým venkovním bazénům je jeho údržba mnohem méně náročnější, což by se mělo pozitivně promítnou do ceny vstupného.

Jak je ze snímků ve fotogalerii patrné, součástí koupaliště bude mimo jiné i oblíbený tobogán.

Slavnostní otevření areálu, včetně jeho prohlídky, radnice plánuje ke dnům městě, které se uskuteční ve Studénce 7. a 8. června. Otevírací doba koupaliště by měla být rozdělena na koupací a nekoupací dny.

Pokud by tedy počasí nevyhovovalo koupání, byl by vstup do areálu zdarma.