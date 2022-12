„To vypadá na "císaře" když lezou jako první nožičky!,“ reagoval jeden z pisatelů, další přidal: „To není babybox.“ V jednom z příspěvků se také objevilo, že se blíží Vánoce, tak je čas shánět dárky.

Ne všichni se ale danou situací bavili a z příspěvků jedné pisatelky bylo možné vycítit mírné obavy. „On tam byl vlezený celý… jen půlka lýtek byla venku,“ uvedla a posléze doplnila: „… Nakonec jsme počkali jestli vyleze. Jednu chvíli jsme mysleli, že ho to tam scvaklo.“

Obavy pisatelky byly oprávněné, hasiči již několikrát museli zasahovat na různých místech v České republice, aby dostali ven člověka uvězněného v kontejneru na elektroodpad.

Například, když v říjnu 2014 přijeli místní hasiči v Uničově ke kontejneru na elektrodopad, trčela z jeho otvoru pouze hlava muže.

„Muž rychle vymýšlel způsoby, jakými se do kontejneru dostal a důvody, proč do něj lezl a nemohl ven,“ uváděli hasiči s tím, že z otočného válce vyndali čepy, uvolnili tak otvor, kterým do kontejneru vsunuli nastavovací žebřík. Po něm muž vylezl.

V červnu 2018 vyjížděli před třetí hodinou odpolední hasiči v Rožnově pod Radhoštěm. Po příjezdu na místo zjistili, že uvnitř kontejneru na elektroodpad je muž, který jim sdělil, že je v kontejneru už několik hodin. Vzhledem k tomu, že kontejner byl značně rozpálený od slunce, hasiči nejprve pomalu ochladili rozžhavené kovové částí, potom s přítomnými městskými policisty muže z kontejneru vyprostili a zároveň přivolali zdravotníky.

Jeden z posledních případů se stal letos v březnu ve Španielově ulici v Praze. Ke kontejneru na elektroodpad vyjížděli policisté a poté i hasiči v neděli krátce před šestou hodinou ranní. Podle oznámení na linku 158 se z parkoviště ozývalo volání o pomoc. Policisté na místě spatřili muže, jenž byl v kontejneru na elektroodpad zaklíněný do půl pasu. Jelikož muže nemohli vytáhnout, zavolali na pomoc hasiče. Ti nešťastníka museli vyprostit pomocí rozbrušovací pily.

„Jelikož se v kontejneru nacházel několik hodin a venku bylo mrazivé počasí, převzali si muže přivolání záchranáři. Muž však jejich péči odmítl, a tak ho policisté rovnou převezli na policejní služebnu,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová a dodala, že muž v kontejneru hledal věci, které by mohl odcizit, čímž se dopustil přestupku.

„Následky uvíznutí v kontejneru mohou být tragické. Osoba se dovnitř dostane lehce, ale zpátky to již nejde. Z minulosti evidujeme několik případů uvíznutí osoby v kontejneru s tragickým koncem,“ doplnila mluvčí.

Eva Kykalová ze společnosti Asekol, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilého elektrozařízení na dotaz redakce Deníku uvedla, že se snaží, aby všechny červené stacionární kontejnery byly zabezpečené proti cizímu vniknutí.

„Na dalších inovacích neustále pracujeme. Bohužel se tyto kontejnery výjimečně stávají terčem vandalismu,“ sdělila Eva Kykalová.