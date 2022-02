Nové byty v Kopřivnici? Město chce stavět byty v dnes chátrající škole

/FOTOGALERIE/ Nové byty chtějí postavit v části bývalé Základní školy Náměstí v Kopřivnici. Rada města již schválila podmínky veřejné soutěže na projektanta, v historické části školy má být zřízená knihovna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Komplex bývalé Základní školy Náměstí v Kopřivnici je dnes v zuboženém stavu. V novější přístavbě by měly vzniknout obecní byty, využití by časem měla mít i stará část, kde by měla být zřízená knihovna. Stav, únor 2022. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Jedna z autorek studie Lenka Krhovjáková z městského oddělení architektury upřesnila, že v přístavbě bývalé školy z 80. let minulého století by mělo vzniknout sedmnáct bytů velikost 1+KK až 3+KK. Další dva luxusnější byty 4+KK by vznikly ve střešní nástavbě. „Každý byt bude mít k dispozici minimálně jedno parkovací místo, a to buď v suterénu budovy, nebo ve dvoře. V plánu je také zahrada či dětské hřiště pro rezidenty,“ shrnula představy architektů Lenka Krhovjáková. Design&Build Kopřivnice si na tomto projektu poprvé vyzkouší metodu Design&Build. Jiří Štěpán z odboru rozvoje města uvedl, že projektant by měl studii zpracovat pouze do fáze pro vydání stavebního povolení. Výrobce kol z Kopřivnice má potíže. Zloději ohrozili výrobu za čtvrt miliardy „Prováděcí dokumentace i samotná realizace pak budou předmětem další veřejné zakázky. Výhodou tohoto postupu je, že zadavatel nemusí řešit případný nesoulad mezi projektantem a zhotovitelem stavby. Prováděcí projektovou dokumentaci i realizaci má totiž na starost jedna firma,“ vysvětlil princip zvoleného způsobu zadání Jiří Štěpán. Pokud vše půjde bez potíží, město by mohlo požádat o stavební povolení koncem letošního roku. Další postup bude záviset na tom, zda se podaří získat na přestavbu externí zdroje, případně potřebnou částku zařadit do městského rozpočtu. Podpora bydlení Historická budova z počátku 20. století, v níž by v budoucnu měla vzniknout knihovna, není předmětem aktuální zakázky. Skateboardisty v Novém Jičíně čeká nový park, měnit se bude celý sportovní areál V současné době město Kopřivnice vlastní 787 běžných bytů, k tomu má dalších 130 bytů zvláštního určení. V pořadnících je však mnohem více lidí, než kolik jich městské byty uvolní. I proto je podpora bydlení dlouhodobě jednou z hlavních priorit vedení města. Místostarosta Kopřivnice Dušan Krompolc, jenž má záležitosti bydlení v kompetenci, podotkl, že přestavba části školy na byty je pouze jednou z mnoha aktivit, na kterých v této oblasti město pracuje. Projekty a plány „Vloni jsme realizovali rozsáhlou rekonstrukci domu s byty zvláštního určení na Masarykově náměstí, letos nás čeká jednak dořešení tamní zahrady, jednak úpravy bytů zvláštního režimu na ulici České. Dále jednáme o prodeji rozvojových lokalit pro bytovou výstavbu Dolní Roličky a Kopřivnice Západ a prostřednictvím dotačního programu podporujeme individuální stavebníky v našem městě,“ upřesnil Dušan Krompolc. Odry chtějí přilákat turisty, Flascharův důl zatraktivní nejen netopýři Přestože do kolaudace nových bytů v budově bývalé školy jistě zbývá ještě poměrně dlouhá doba, již nyní mnohé lidi zajímá, jakým způsobem se budou obsazovat. Tisková mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková pro Deník uvedla, že je ještě předčasné hovořit o obsazování bytů, které ještě nejsou ani naprojektované. „Město ale má pořadník,“ nastínila Lucie Macháčková.