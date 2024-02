Bude se jmenovat po některém slavném rodákovi jako byli Emil Zátopek nebo Zdeněk Burian? Nebo třeba jen Centrum? Město Kopřivnice hledá název pro prostranství v centru města a chce zapojit veřejnost. Lidé mohou o pojmenování hlasovat až do konce letošního března.

Proměna centra Kopřivnice od října 2021 do září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Po dokončení revitalizace se na nás začali lidé obracet s tím, jak budeme novému centru říkat? Myšlenka pojmenování se nám moc líbí – v tuto chvíli totiž nenajdete naše centrum v mapách, navigacích ani propagačních materiálech, což by oficiální pojmenování změnilo. Kromě toho se domníváme, že vhodný název dotváří identitu místa. A protože centrum má být místem pro všechny, měli by také všichni dostat možnost zapojit se do výběru jeho názvu. Proto budeme moc rádi, když nám lidé pošlou své tipy,“ vzkázal starosta Kopřivnice Adam Hanus.

Mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková připomněla, že přestože o výstavbě městského centra na stávajícím místě se rozhodlo již v roce 1970, prostor nikdy nezískal oficiální pojmenování. Po jeho rekonstrukci je na to vhodná doba, míní radnice.

Podle starosty název může odkazovat na některého z místních rodáků, může reflektovat automobilovou tradici, historii města, geografickou polohu nebo motto Město v pohybu. „Pouze je potřeba myslet na to, že veřejné prostranství nelze pojmenovat podle žijící osoby,“ dodal Adam Hanus.

Nápady mohou lidé zasílat až do konce března, například prostřednictvím formuláře na webu města. K dispozici jsou také schránky na tištěné formuláře, a to ve vestibulu radnice a v informačním centru. „Lidé se budou moci vyjádřit k tomu, zda pojmenování centra považují za dobrou myšlenku, nebo to máme nechat tak, jak to je. Pokud mají zajímavý nápad, bude stačit vyplnit navrhovaný název, případně napsat jeho stručné zdůvodnění. Všechny účastníky, kteří uvedou svůj kontaktní e-mail nebo telefon, zařadíme do slosování o ceny,“ doplnila tisková mluvčí Lucie Macháčková.

„Uvidíme, jaké návrhy se nám sejdou. Možná bude jeden jednoznačně převládat, možná ještě spustíme hlasování o nejlepších návrzích. Každopádně, konečný výběr bude na zastupitelstvu, které by mělo nový název centra schválit na svém červnovém zasedání,“ uzavřela Lucie Macháčková.

Revitalizace centra Kopřivnice začala v březnu 2021, slavmostní otevření centra se uskutečnilo 27. října 2023. Projektovaná cena díla revitalizace centra Kopřivnice byla 143 milionů korun včetně DPH, vítězná firma ve výběrovém řízení Geosan Group nabídla městu, že revitalizaci centra Kopřivnice provede za 119 milionů korun včetně DPH.