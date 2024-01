Estetičtější vzhled soukromých objektů v novém centru – to je jedno z přání vedení města Kopřivnice. Radnice za tímto účelem nabízí jejich majitelům bezplatné poradenství, vypracovala podrobný manuál a vyhlásila nový dotační program.

Objekty a provozovny v centru Kopřivnice - září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Revitalizace centra Kopřivnice ještě úplně neskončila, jednou z nejviditelnějších změn bude vybudování zcela nového schodiště do kulturního domu. Cílem revitalizace centra bylo celkové zatraktivnění města a vytvoření příjemného prostředí pro setkávání, nakupování i odpočinek. „K naplnění tohoto cíle nestačí pouze zrekonstruované povrchy a další stavební úpravy, které jsme realizovali. Aby se centrum stalo příjemným a vyhledávaným místem, je potřeba kultivovat také okolní budovy, fasády, výlohy a zahrádky restaurací,“ uvedl v tiskové zprávě města starosta Kopřivnice Adam Hanus.

V Novém Jičíně přivedli loni na svět přes půl tisíce dětí. Letos byl prvním Jan

Město proto vytvořilo manuál Estetika centra Kopřivnice 2023, který nabízí řešení pro konkrétní objekty. „Jsme v kontaktu s jejich majiteli a provozovateli, jež chceme motivovat k úpravám v souladu s tímto manuálem. Po nikom samozřejmě nechceme velké stavební zásahy - výrazné změny k lepšímu lze mnohdy dosáhnou pouhým očistěním fasády, odstraněním nevhodných reklam a sjednocením barevnosti. Kromě bezplatného poradenství městského architekta nabízíme podnikatelům také možnost požádat o finanční podporu. Věříme, že nabízená pomoc přinese výsledky a centrum bude brzy žít. Ostatně jde o náš společný cíl,“ dodal Adam Hanus.

Modernější vybavení i lepší prostředí. V Jistebníku investovali do chovu ryb

Na zmíněný dotační program na podporu estetizace soukromých objektů v centru města vyčlenilo zastupitelstvo 700 tisíc korun. Provozovatelé mohou získat maximálně 15 tisíc korun na jednu provozovnu a majitelé budov až 40 tisíc korun na jednu nemovitost. Příspěvek lze využít na stavební úpravy, údržbářské a úklidové práce, výmalby, čištění fasád a výkladů, výrobu a instalaci informačních tabulí či polepů, vybavení pro aranžování zboží do výloh včetně osvětlení. Dotace může pokrýt 100 procent uznatelných nákladů, které byly na daný účel vynaloženy v roce 2023 nebo 2024. Tisková mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková upřesnila, že zájemci mohou žádosti podávat do konce května, a to po konzultaci s městským architektem.