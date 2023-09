Je to sám beton. Takový názor není na sociálních sítích v případě revitalizace centra Kopřivnice ojedinělý. Jiní oponují a někomu skládačka betonu, dlažby a dlažebních kostek vyhovuje.

Revitalizace centra Kopřivnice, 25. září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Začíná poslední zářijový týden, zábrany z centra Kopřivnice téměř zmizely a plocha mezi kulturním domem a Štefánikovou ulicí již dostává konečnou podobu. Většinou opravdu z betonu, dlaždic a dlažebních kostek.

Rozhlížím se kolem, všimnu si, že mě pozoruje muž, který sedí nedaleko na lavičce. Když se mě zeptá, co si prohlížím, odpovím, že mi přijde toho betonu až příliš. Přitaká a vzápětí se přidává k manželce, která přichází z obchodu.

Jako by téma našeho kratičkého rozhovoru slyšely dvě starší ženy. „Moc se mi to nelíbí. Je to tady sám beton,“ říká jedna. „No, málo zeleně,“ reaguje druhá. Na nedostatek zeleně v revitalizovaném centru Kopřivnice poukazují i někteří pisatelé na sociálních sítích.

Oponenti jim vzkazují, že centrum Kopřivnice má sloužit hlavně k setkávání lidí a pořádání kulturních akcí. Někteří oceňují vodotrysky, které byly nedávno zkušebně v provozu. „Paráda, aspoň něco místo kašny,“ píše jeden z přispěvatelů. „Líbí se mi to moc a záleží jen na lidech, jak to bude za pár let vypadat,“ přidává se jistá pisatelka.

Procházím kolem vitríny s tatraplánem, dostávám na velkou plochu nedaleko betonové „brány“. V tu chvíli k ní přichází děti v doprovodu dvou učitelek. Všichni postupně přejdou na pruh tvořený dlažebními kostkami a kráčejí jen po něm. Po chvíli si z něj udělají běžeckou dráhu. Mezitím kolem mě projedou poměrně velkou rychlostí dva mladíci na kole. Napadá mě, že i cyklisty možná bude nové centrum využívané častěji.

Později znovu projíždím sociální sítě – většina těch, kteří tam k revitalizaci centra Kopřivnice přispívají, vyjadřuje spokojenost a těší se, až bude centrum oficiálně otevřené.

Na dotaz redakce Deníku, kdy to bude, starosta Kopřivnice Adam Hanus sdělil, že město plánuje oficiální představení revitalizovaného centra v pátek 27. října.