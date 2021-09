V neděli odpoledne to bude kapela Kiss Revival Czech Republic. Pořadatelé doporučují rovněž návštěvu Muzea Tatry, které se nachází v centru města.

Bez zájmu nezůstali ani automobiloví veteráni, kterých se do Kopřivnice sjelo několik desítek. Bohatý je i doprovodný program, pro dospělé i děti, včetně hudebních vystoupení - viz fotogalerie níže.

/FOTOGALERIE/ Příznivci techniky, především aut se sjeli do Kopřivnice, kde se po oba dva víkendové dny konají Kopřivnické dny techniky, jedna z největších přehlídek techniky v Moravskoslezském kraji. A také letos nabízí mnoho atrakcí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.