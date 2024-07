Jedná se o instalaci čtyř nových svítidel, nasvětlení kříže a o výměnu šesti starých svítidel za nová s technologií LED, celková investice činila 660 tisíc korun.

„Výměna svítidel nejen zlepšila viditelnost, ale přispěla i k příjemnější atmosféře na hřbitově, čímž zvýšila komfort návštěvníků. Navíc přináší významné energetické úspory snížením spotřeby elektřiny a provozních nákladů a v neposlední řadě je šetrnější k životnímu prostředí,“ zdůraznila výhody Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy.

„Hřbitov představuje pravdivý obraz o stavu naší společnosti. Tento citát jsem kdysi zaslechl a byla to před léty jedná z mých motivací pustit se do revitalizace našeho kopřivnického hřbitova. Mám radost, že se za toto pietní místo odpočinku našich nejbližších již dnes nemusíme stydět, a že jej i nadále vylepšujeme,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček, do jehož kompetence spadá místní hřbitov.

Nové osvětlení je dalším krokem v rámci dlouhodobé strategie města zaměřené na energetické úspory a zlepšování kvality života obyvatel.