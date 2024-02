Do ankety se zapojilo 1102 respondentů, pětinu tvořili penzisté. Klíčovou otázkou bylo, jak moc by lidé MHD využívali: „Požádali jsme respondenty, aby si představili MHD, která by pro ně byla ideální – to znamená, že zastávku by měli blízko a frekvence i časy jízd by jim vyhovovaly,“ popsala dále mluvčí Kopřivnice.

Zhruba čtvrtina dotazovaných uvedla, že by ideální MHD využívala denně, a to pro různé druhy cest. Pro cesty do práce a do školy by MHD využívalo nejméně jednou týdně 27 až 34 % respondentů, pro cesty za nákupy, volnočasovými aktivitami, službami a vyřizováním 56 až 66 %.

„Téměř pro polovinu respondentů je přijatelná vzdálenost zastávky do 300 metrů, 44 % dotazovaných podmiňuje využívání MHD možností cestovat přímou linkou bez přestupů a dalších 37 % je ochotno čekat na návazný spoj maximálně pět minut,“ uvádějí hodnotitelé ve výzkumné zprávě, kterou radnice před několika dny obdržela.

„Jsme si vědomi řady výhod, které městská hromadná doprava má, avšak zavedení není jednoduchá ani levná záležitost. Vedení tras a vybudování zastávek ve stísněných podmínkách místních sídlišť by se určitě dotklo parkovacích míst, trasování linek a poloha zastávek nebudou vyhovovat všem, protože každý cestující vnímá ideální stav jinak,“ zhodnotil Jiří Štěpán z odboru rozvoje města.

Zájem o využití MHD se liší také v závislosti na místě bydliště. Největší zájem o MHD mají lidé v místních částech, kde 73 až 89 % respondentů uvedlo, že by MHD využívalo jednou týdně nebo častěji.

Posílení linek autobusů

„Proto jsme se rozhodli posílit zde stávající linky autobusů, které MHD částečně suplují. Nejdříve se dočkají obyvatelé Lubiny. Do druhé části rozpočtu navrhujeme 300 tisíc korun na posílení spojů v rámci naší smlouvy s Moravskoslezským krajem. Ke změně jízdních řádů by mělo dojít již od června,“ sdělil dále Jiří Štěpán.

V případě kopřivnických částí Vlčovic a Mniší to bude trochu složitější, neboť tam jezdí linky obsluhující Frenštá. „O jejich posílení budeme jednat. Zároveň hledáme možnosti, jak některé spoje protáhnout i přes sídliště, což si vyžádá investice do zastávek,“ uvedl Jiří Štěpán s tím, že první nové spoje mimo Lubinu by mohly jezdit od nového roku.

V návaznosti na průzkum jedná radnice také o zavedení systému sdílených kol. Další možností městské dopravy má být služba Charittaxi s doprovodem, kterou by letos ráda zavedla Charita Kopřivnice. Tuto službu budou moci využívat například senioři při návštěvách lékaře.

