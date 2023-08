Letní kino Bikino Na zelené dece má pro diváky připraveno třináct snímků od zahraničních trháků, filmových novinek po tradiční filmy české produkce či animované pohádky.

Promítat se v Kopřivnici bude od 3. do 13. srpna ve 20.45 hodin na místním koupališti. Páteční projekce budou již tradičně věnovány animovaným filmům a následně nočním projekcím ve 23.15, kde budou promítány hororové snímky.

Platit kartou budou moci diváci v Kopřivnici nejen za vstupenky, ale taky v barech. Pořadatel si vyhrazuje změnu programu. V případě silného deště a větru bude promítání zrušeno. Vstupenky v jednotné ceně 100 Kč si zájemci zakoupí na místě v den konání. Areál letního kina bude přístupný už od 19 hodin.

„Stejně jako loňský rok jsme si pro návštěvníky připravili možnost zakoupení předplacenky, kde si zájemci mohou koupit 10 vstupů na Letní kino Bikino. Předplacenku může jedna osoba využít na deset filmů, nebo naopak deset návštěvníků půjde s předplacenkou na jeden film,“ vedoucí kina Marta Prašivková. Cena předplacenky je 800 Kč a lze ji zakoupit v Informačním centru v Kopřivnici do 3. srpna do 17. hodin.

„I letos jsme pojali letní kino ekologicky, a proto na návštěvníky budou čekat vratné kelímky za padesátikorunovou zálohu. Připraveny budou i popelnice na tříděný odpad,“ doplnila Marta Prašivková. Kromě připravené zálohy doporučují pořadatelé vzít si s sebou deku, či něco na sezení, protože kapacita laviček je omezená.

Program letního kina

Čt 03.08. Grant Prix

Pá 04.08. Super Mario Bros. ve filmu; Kostlivec

So 05.08. Avatar: The Way of Water

Ne 06.08. Přání k narozeninám

Po 07.08. Srdce dubu

Út 08.08. Děti Nagana

St 09.08. Ostrov

Čt 10.08. Strážci Galaxie: Volume 3

Pá 11.08. Mezi živly; Insidious: Červené dveře

So 12.08. Indiana Jones a nástroj osudu

Ne 13.08. Největší dar