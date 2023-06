Ztrátový provoz i nepříznivé klimatické podmínky v posledních letech. To vše vedlo zastupitele Kopřivnice k rozhodnutí o ukončení provozu tamního lyžařského vleku.

"V sezoně 2021/2022 fungovala sjezdovka lyžařského areálu Kopřivnice šestadvacet dní a náklady vyšly asi na tři miliony korun. Minulou sezonu navíc zůstal vlek z technických důvodů mimo provoz, a tak bylo potřeba rozhodnout, co bude dál," uvádí pro Deník mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková.

V posledních letech bývá sjezdovka využívána v průměru dvacet dní za sezonu. "Což je vzhledem k nákladům vážně málo. Abychom využití zvýšili, museli bychom investovat do komplexní rekonstrukce areálu a také do přibližovacího vleku od parkoviště, což představuje více než dvacetimilionovou investici. To momentálně není v našich možnostech, rozvoj areálu navíc výrazně blokuje chráněné území Natura 2000," říká k situaci kopřivnický místostarosta David Monsport.

Pořídit pouze nový vlek za více než dva miliony pak vedení města rovněž nepřišlo, jako optimální řešení. "Je potřeba myslet na to, že samotný provoz by byl vzhledem růstu cen energií čím dál nákladnější a že v Kopřivnici máme řadu využívanějších sportovišť, do nichž bychom měli investovat," doplnil kopřivnický místostarosta.

Vlek ne, chata ano

Proto rada města doporučila zastupitelstvu schválit variantu ukončení provozu vleku a zachování provozu lyžařské chaty – předpokládaná finanční úspora bude investována do rozvoje chaty a okolí.

"Areál tedy bude i nadále využíván pro trávení volného času obyvatel města, na novinky se mohou těšit už letos,“ objasnil David Monsport.

Po diskuzi byl tento návrh odhlasován většinou zastupitelů.