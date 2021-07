Kopřivničtí radní schválili zveřejnění záměru prodat pozemky v lokalitě Kopřivnice Západ. Jedná se o druhou rozvojovou lokalitu, kterou město v současné době nabízí k prodeji za účelem výstavby rodinných a bytových domů, první jsou Dolní Roličky.

Ilustrační foto. | Foto: Archív

V obou případech by měl být investorem soukromý developer, nikoliv individuální stavebníci, neboť kromě samotného bydlení zde bude potřeba vybudovat také technickou a dopravní infrastrukturu plus prvky občanské vybavenosti. Například v lokalitě Dolních Roliček, kterou město nabízí k prodeji už zhruba rok, bude nutné postavit sjezd ze silnice I/58, jehož náklady se odhadují na 20 milionů korun. I přesto město v tuto chvíli eviduje dvě nabídky a již v září by mohlo zastupitelstvo dospět ke konečnému rozhodnutí o prodeji. V předmětné lokalitě mezi Kopřivnicí a Lubinou by pak mělo vzniknout 43 domů rodinných a minimálně dva domy bytové.