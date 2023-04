Zanedbané kopřivnické nádraží čeká po letech velká proměna. Správa železnic chystá jeho rekonkostrukci. Zprávu uvedl server zdoparavy.cz.

Železnice, ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Projektování ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby by mělo být dokončeno ve druhém čtvrtletí letošního roku. V jeho druhé polovině potom Správa železnic připravuje v závislosti na přidělení finančních prostředků vypsání veřejné soutěže na zhotovitele stavby. S rekonstrukcí by se mohlo začít ještě v závěru tohoto roku, hotovo má být nejpozději do roku 2025. Provoz na trati Studénka–Veřovice by při rekonstrukci neměl být ovlivněn.

Nádraží by mělo projít kompletní rekonstrukcí, přičemž dojde k částečnému ubourání prostřední části výpravní budovy. V tomto místě bude vytvořený nový bezbariérový zastřešený příchod k nástupišti a zároveň tím dojde k rozdělení stávající budovy na dvě části. První část nabídne cestujícím veřejně přístupné prostory s pokladnou, čekárnou, toaletami a komerčními jednotkami. Druhá část poslouží jako zázemí pro zaměstnance, technologie a zařízení pro provoz dráhy.

Nová parkovací místa, zelená střecha

Nádražní budova se dočká zateplení a výměny oken, práce se však dotknou i dalších zařízení. „V zachovaných částech budovy plánujeme celkovou rekonstrukci elektroinstalace, zdravotechniky a vytápění a dispoziční úpravy. Budovu zateplíme, vyměníme okna i dveře a na části střechy umístíme fotovoltaické panely. Před budovou vzniknou pro cestující nová parkovací místa, úbytek zeleně v tomto místě ale vykompenzujeme zelenou střechou nad prolukou a výsadbou keřů, stromů a květin v okolí nádraží,“ řekl deníku Zdopravy.cz tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

„Nádražní budovu vybavíme novým mobiliářem včetně stojanů na kola i s možností dobíjení elektrokol. Navíc zajistíme přípravu pro výhledové nabíjení elektromobilů. Objekt kopřivnického nádraží a jeho okolí získá po rekonstrukci moderní vzhled, sníží se tepelné ztráty budovy, cestujícím zajistíme vyšší komfort a zároveň přispějeme k řešení nedostatku parkovacích míst v této lokalitě,“ dodal.

Rekonstrukce by podle Gavendy neměla ovlivňovat provoz na trati Studénka–Veřovice. Na samotném kopřivnickém nádraží se cestujícím sice po dobu stavby komfort dočasně sníží, ale prostory pro prodej jízdenek, čekání na vlak i veřejné toalety zajistí Správa železnic v náhradních mobilních buňkách.