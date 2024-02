Předmětem stálých diskuzí je revitalizované centrum Kopřivnice. Názory na jeho vzhled jen tak neutichnou, město totiž připravuje jeho pojmenování.

Centrum Kopřivnice v povečer - leden 2024. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Otvíráme nové centrum, proto dneska slavíme,“ byla první slova písně, kterou na mikrofon při slavnostním otevření nového centra 27. října zazpíval „na mikrofon“ samotný starosta Kopřivnice Adam Hanus za doprovodu písničkáře Voxela, civilním jménem Václava Lebedy, jenž z Kopřivnice pochází.

VIDEO: Tichavští tuleni v akci. Pro některé bylo možná až příliš horko

„Pár much ještě chytat budem, přesto volím šťastný tón, zkrásněla nám Kopřivnice, a já tvrdím, že na beton,“ odzpíval Adam Hanus závěrečnou sloku. Stovky přítomných lidí ho odměnily nadšeným potleskem nejen za odvahu zazpívat před takovým davem, ale také za vtipný text, jehož závěrečná slova míří právě na jádro sporu mezi zastánci a odpůrci nového vzhledu centra.

Právě velké betonové a dlážděné plochy jsou mnohým obyvatelům trnem v oku, jiní si ale naopak centrum pochvalují. Tuto skutečnost také připomněla tisková mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková, když představovala stolní kalendář pro rok 2024, jenž je tematicky věnován právě revitalizaci centra Kopřivnice.

Model Slovenské strely dorazil z ostravské věznice do muzea v Kopřivnici

„Ta byla v letošním roce tématem číslo jedna. Revitalizace centrální zóny byla mnoho let prioritou občanů a místních politiků. Je to největší investice, která byla realizovaná výhradně z městského rozpočtu, výrazně změnila tvář města. Vzniklo kolem ní mnoho diskuzí, kdy se vytvořil tábor nadšenců a také tábor zarytých odpůrců. Proto si myslíme, že toto téma opravdu je tématem vhodným do městského kalendáře,“ uvedla v jednom z prosincových vysílání pořadu Informace z radnice vysílaných na facebookovém profilu Kopřivnice Lucie Macháčková s tím, že kalendář tvoří zejména srovnávací fotografie míst před revitalizací a po ní. Nechybí ani některé zajímavosti a milníky stavby.

Lucie Macháčková na dotaz Deníku také potvrdila, že se skutečně chystá pojmenování nového centra města. „Určitě v dohledné době k tomuto tématu podáme upřesňující informace,“ slíbila mluvčí Kopřivnice.