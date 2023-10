Mezi olympiádami v Berlíně a v Londýně uběhlo dlouhých dvanáct let. Kopřivnická rodačka Zdenka Veřmiřovská i přesto dokázala z obou přivézt medaile ze soutěží družstev ve sportovní gymnastice. Z té první stříbrnou, z druhé dokonce zlatou. Ve čtvrtek 12. října jí v rodném městě odhalili pamětní desku a oficiálně ji jmenovali čestnou občankou města Kopřivnice.

Slavnostní odhalení pamětní desky držitelce zlaté olympijské medaile v gymnastice družstev Zdence Veřmiřovské v Kopřivnici - 12. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Kdyby to bylo možné, Zdenka Veřmiřovská by se letos dožila 110 let. Právě při této příležitosti jí město Kopřivnice udělilo čestné občanství a nechalo umístit pamětní desku na budově zimního stadionu, který je v místě, kde kdysi kopřivnická rodačka začínala s gymnastikou. Kromě několika údajů je na pamětní desce, kterou vytvořil novojičínský sochař Jan Zemánek, reliéf gymnastky na kladině, který tak připomíná sportovní umění Zdenky Veřmiřovské.

Slavnostnímu odhalení předcházelo setkání zástupců města s příbuznými Zdenky Veřmiřovské, olympioniky a občany. Starosta Kopřivnice Adam Hanus v úvodu připomněl, že Kopřivnice má dva slavné olympioniky.

„Emil Zátopek a Zdenka Veřmiřovská tohoto měli hodně společného. Oba se narodili v Kopřivnici, oba to byli výborní sportovci, oba získali zlatou olympijskou medaili v Londýně v roce 1948,“ řekl Adam Hanus. Neopomněl připomenout, že když hvězda Emila Zátopka stoupala strmě vzhůru, o úspěchu Zdeňky Veřmiřovské se příliš nemluvilo. A to z důvodu, že jedna z členek vítězného družstva krátce po olympiádě emigrovala. „Navíc se ví, že Zdeňka Veřmiřovská byla velice skromná a svými úspěchy se příliš nechlubila,“ poznamenal kopřivnický starosta.

Ten také poděkoval za účast příbuzným Zdenky Veřmiřovské, neteři Zdeňce Mertové a synovcům Adolfovi a Ivanovi Veřmiřovským. Posledně jmenovaný zdůraznil, že Zdenka Veřmiřovská se celý život věnovala sportu.

„Od dětství cvičila a trénovala v Sokolu Kopřivnice a odtud se v roce 1934 kvalifikovala do sokolského družstva na první mistrovství světa v gymnastice žen konaného v Budapešti, kde v soutěži družstev zvítězilo Československo. Potom se stala členkou Sokolo Vinohrady, odkud se kvalifikovala do olympijského družstva a na olympiádu v Berlíně v roce 1936. Tam získala v družstvech gymnastek stříbrnou medaili. V roce 1938 nechyběla ani na Mistrovství světa v gymnastice v Praze, kde získala stříbrnou medaili ve víceboji jednotlivkyň,“ shrnul Ivan Veřmiřovský kariéru jeho tety, která vyvrcholila olympijským zlatem v roce 1948 v Londýně.

O tom, jak těžká cesta za úspěchem to tenkrát byla, hovořila dvojnásobná stříbrná medailistka z olympiád v Římě a v Tokiu, bývala gymnastka Adolfina Tačova, která přijela na akci se zlatým medailistou z Moskvy, fotbalistou Liborem Radimcem. Adolfina Tačová sdělila, že její velmi dobrou kamarádkou byla Věra Růžičková, která byla pro olympiádu v Londýně jako náhradnice. „Jedna z gymnastek Eliška Misákové na olympiádě těžce onemocněla a Věra Růžičková musela za ní nastoupit. Vědělo se, že Eliška Misáková umírá, ta děvčata se přesto zvetila k úžasnému výkonu a podařilo se jim olympiádu vyhrát,“ dodala Adolfina Tačová.

Pamětní desku odhalily po krátkém vystoupení mladé gymnastky z Kopřivnice, potom zazpíval českou hymnu sbor žáků a učitelů z kopřivnických škol. Poté se zástupci vedení města a hosté odebrali do nedalekého Katolického dmou, kde při příležitosti připomínky 75. výročí povýšení Kopřivnice na město jeho zástupci předali ocenění: Čestné občanství získali: Zdenka Veřmiřovská, gymnastka, dvojnásobná olympionička, Václav Langer, badatel v místní historii a člen Českého svazu bojovníků za svobodu a Karel Rosenkranz, muzejník, veteránistaa a propagátor automobilové historie města. Titul významná osobnost město udělilo sbormistrovi, varhaníkovi a skladateli Pavlu Altrichterovi, fotografovi Ivanu Polívkovi (in memoriam), designérovi Jiřímu Španihelovi a řediteli místní průmyslové školy Oldřichu Vrbovi (in memoriam).