O mnoho měsíců déle potrvají komplikace, které přináší obnova mostu v ulici Kpt. Jaroše v Kopřivnici.

Rekonstrukce mostu v ulici Kpt. Jaroše v Kopřivnici - 19. září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Původně byla v Kopřivnici plánovaná rekonstrukce, a to zhruba na čtyři měsíce. Po odstranění svršku se ale ukázal pravý stav - poškození byla viditelná. Most musel být stržen.

Podle Adama Ondrašíka z odboru majetku města Kopřivnice byla před zahájením prací provedena diagnostika pilířů, podle níž měly být nosníky v dobrém stavu a mohly být nadále využívány.

Prototyp Tatry 201 nalezen, celá desetiletí se ukrýval u Jandy v garáži

„Mostní konstrukci tvoří dvanáct pilířů, avšak sonda se provádí pouze na jednom z nich. Jde o běžný postup. Přestože diagnostikovaný nosník byl v naprostém pořádku, po odstranění asfaltových a betonových vrstev se ukázaly zjevné vady jiných čtyř nosníků. Přivolaný statik doporučil zbourání mostu,“ vysvětlil pro Deník důvod komplikací Adam Ondrašík.

Podle místostarosty Kopřivnice Stanislava Šimíčka jsou změny natolik zásadní, že si vyžádají přepracování projektu. Vzhledem k tomu, že výroba nových nosníků potrvá dva až tři měsíce a v zimě není možné pokračovat ve stavbě z technologických důvodů, protáhne se oprava až do příštího roku.

„Čekáme na návrh projektanta, potom budeme rozhodovat o nejvhodnější variantě řešení. Každopádně se budeme snažit dobu realizace co nejvíce zkrátit. Vzhledem k dalším plánovaným opravám komunikací je ve hře instalace provizorního mostu v době, kdy bude rekonstrukce mostu zastavena. Toto řešení je však velice nákladné, tak nyní zvažujeme všechna pro a proti,“ uvedl místostarosta Šimíček a dodal, že město se omlouvá za komplikace.

Specialita nemocnice v Novém Jičíně. Noční dialýza pacientů

Důvodem, proč se přistoupilo k rekonstrukci mostu, bylo zatékání do nosné konstrukce. Způsobovalo to degradaci betonu a korozi výztuže. K úplné uzavírce došlo v pondělí 17. července. Stavba měla trvat maximálně 135 dní, hotová měla být v říjnu. P celou dobu jsou stanovené objízdné trasy.

Na situaci už reagují lidé na sociálních sítích i stránkách města. Někteří se ještě před zjištěním skrytých vad podivovali nad tím, proč stavba má trvat zhruba čtyři měsíce. Poté, co město zveřejnilo informaci o komplikacích a nechalo most shodit, se již objevilo několik názorů, že by tam most vůbec nemusel být.

Kopřivnice v očekávání, blíží se další farmářský trh

„Já bych to možná zavřel natrvalo a udělal tam jen pěší zónu přes ten most… u Saily bude dost velké parkoviště a z druhé strany bude menší provoz a jezdit tam budou jen lidi k Albertu a k panelákům. Celkově mi přijde, že je díky tomu doprava v Kopřivnici klidnější a spořádanější,“ píše jeden z přispěvatelů. „Přesně stejná myšlenka s tou pěší zónou mě taky dneska napadla. Paradoxně úbytkem jedné spojovací cesty se mi zdá, že je doprava plynulejší a spořádanější,“ reaguje jiný pisatel.