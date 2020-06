S žádostmi o pomoc se kopřivničtí podnikatelé obraceli na vedení města Kopřivnice již v průběhu března a dubna. Podnikatelé žádali o snížení, případně o odpuštění nájemného. Místostarosta Adam Hanus, který je garantem města za majetek, sdělil, že radnice řešila, jakou formou žádostem vyhovět a podnikatelům v městských prostorách v nelehké době pomoci.

„Dospěli jsme k závěru, že firmám a živnostníkům, kteří byli nuceni v důsledku krizových opatření nebytové prostory uzavřít, bychom chtěli poskytnout stoprocentní slevu na nájemném za zmíněné dva měsíce, maximálně však do částky dvaceti tisíc korun. Těm, kdo v důsledku protiepidemiologických opatření museli provoz omezit jen částečně, bychom poskytli padesátiprocentní slevu z nájemného, a to do maximální výše deseti tisíc korun,“ uvedl místostarosta.

Zároveň připomněl, že Ministerstvo průmyslu a obchodu doposud připravilo dotační program COVID – Nájemné, podle kterého by pronajímatel měl slevit 30 procent z nájmu, 20 procent by uhradil nájemce a stát by mu přispěl 50 procenty. „Stát ještě čeká na evropskou notifikaci. Město je rychlejší,“ poznamenal Adam Hanus.

#clanek|4711347

Místostarosta upozornil, že opatření v podobě odpuštění nájemného se nebude týkat nájemců garážového stání nebo skladů a nájemců, kteří nebytové prostory města využívají coby nepodnikající fyzické osoby.

Podnikatelé, kteří byli dotčeni krizovými opatřeními a chtějí prominutí nájemného, by měli podat žádosti do 30. června. Tyto jim zašle Odbor majetku města Kopřivnice, který kontaktuje všechny nájemce.

„Žádosti podané po termínu nebudou mít na odpuštění dlužného nájemného automatický nárok a o způsobu jejich vyřízení bude rozhodovat městská rada,“ doplnil místostarosta Hanus.