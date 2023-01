VIDEO: Rekonstrukce, dlažba a beton. Tak teď vypadá centrum Kopřivnice

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Balíky dlažby, betonové plochy, zábrany pro vstup do míst, kde by se mělo pracovat, nad tím vším nedaleko silnice stojící socha Emila Zátopka. Tak to vypadá na začátku ledna 2023 v centru Kopřivnice.

Rekonstrukce centra Kopřivnice - 2. ledna 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek