„Z hlediska zjišťování preferencí je velmi zajímavá je část, v níž se mají respondenti vcítit do role zastupitelů a určit, kam investují finance z městského rozpočtu. Vybírat mohou z několika aktuálních projektů, na jejichž realizaci mají pouze omezené množství prostředků. Stejně je tomu i ve skutečnosti, a tak mohou výsledky průzkumu posloužit jako určité vodítko pro rozhodování skutečných zastupitelů,“ uvedl Marián Svoboda.

Průzkum bude obsahovat více než 160 otázek, které se budou týkat například bezpečnosti ve městě, možností zapojování do plánovacích procesů a veřejného života, informovanosti o kopřivnickém dění, kulturního a sportovního vyžití, dopravy, třídění odpadu apod.

Školení tazatelé osloví více než šest set plnoletých občanů Kopřivnice a místních částí, a to přímo v jejich domovech.

"Radnici to umožní sledovat vývoj názorů, postojů, preferencí a potřeb místních obyvatel. Zjištěné výsledky pak poslouží jako podklad při plánování dalšího rozvoje," říká úvodem mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

Průzkum spokojenosti občanů s životem ve městě. Takovou akci chystá v následujících dnech kopřivnická radnice. Půjde o osmý průzkum za posledních šestnáct let. Proč to město dělá.

