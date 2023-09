Petice vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva o ukončení provozu lyžařského vleku na Červeném kameni v Kopřivnici. Sepsal ji Miroslav Chalupa, dlouholetý člen kopřivnického lyžařského oddílu a jeho oddílového výboru. Moc podpisů pod ní ale zatím nezískal.

Sjezdovka na Červeném kameni v Kopřivnici - 13. září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Jde o překvapivé rozhodnutí, které působí jako nepromyšlené, nedobře odůvodněné, velmi unáhlené a v konečném důsledku zmatečné. Souvisí zřejmě se změnou ředitele správy sportovišť, který po svém nástupu provozoval lyžařský areál pouze jeden rok,“ uvádí v petici Miroslav Chalupa a tvrdí, že městu Kopřivnice chybí jasně zpracovaná koncepce sportu, a to i rekreačního.

Poláci jezdili na Novojičínsko krást železniční kabely. Gang zadržela policie

„Toto rozhodnutí o zrušení sjezdovky v Kopřivnici padlo velmi podivným způsobem a nebralo v potaz názory občanů, respektive ani jejich názor nezjišťovalo. Rozhodnutí padlo těsně před prázdninami, nebylo projednáno na veřejnosti, nebyla provedena žádná anketa, mnoho členů z koaličních stran o tom ani nevědělo. Celkově je zde zjevná nedostatečná konstruktivní komunikace ze strany vedení města, a to i s lyžařským oddílem. Na druhou stranu jsou některé pokusy vedení města o zdůvodnění tohoto rozhodnutí značně zavádějící až nekompetentní,“ pokrčuje Miroslav Chalupa.

Autor petice se domnívá, že uzavření areálu bude mít dopad na zvýšení nákladů na lyžařské kurzy pořádané pro děti a mládež, které organizují základní školy a například i DDM Kopřivnice a poklesne dostupnost tohoto sportu zejména pro nízkopříjmové obyvatele a rodiny s dětmi.

Dny NATO. Na Novojičínsku dopravní komplikace, davy lidí i nabitý program

V diskuzi, která se kvůli zrušení sjezdovky rozpoutala na sociálních sítích, řada lidí rozhodnutí zastupitelstva kritizuje, jiní ale rozhodnutí chápou.

Důvodem ukončení provozu sjezdovky byl ztrátový provoz i nepříznivé klimatické podmínky v posledních letech. Lucie Macháčková, mluvčí města Kopřivnice, pro Deník uvedla že v sezoně 2021/2022 fungovala sjezdovka lyžařského areálu Kopřivnice šestadvacet dní a náklady vyšly asi na tři miliony korun. „Minulou sezonu navíc zůstal vlek z technických důvodů mimo provoz, a tak bylo potřeba rozhodnout, co bude dál," dodala Lucie Macháčková.

Kopřivnický místostarosta David Monsport k věci sdělil, že pro větší využití sjezdovky by město muselo investovat do komplexní rekonstrukce areálu a také do přibližovacího vleku od parkoviště. „To představuje více než dvacetimilionovou investici, což momentálně není v našich možnostech, rozvoj areálu navíc výrazně blokuje chráněné území Natura 2000," řekl k situaci David Monsport.

Burčák je teď v kurzu. Na Novojičínsku už je někde i červený

Pouze pořízení nového vleku za více než dva miliony není podle něj optimální řešení. „Je potřeba myslet na to, že samotný provoz by byl vzhledem růstu cen energií čím dál nákladnější a že v Kopřivnici máme řadu využívanějších sportovišť, do nichž bychom měli investovat," vysvětlil kopřivnický místostarosta.

Petici podepsalo od 15 srpna do 13. září jen 164 signatářů. Starosta Kopřivnice Adam Hanus pro Deník uvedl, že zástupci města o petici vědí. „Rádi bychom to s občany Kopřivnice probrali. Hledáme vhodný termín pro setkání s občany, kde bychom jim odpověděli na jejich dotazy,“ řekl Adam Hanus.