Prostor v Kopřivnici zvaný za hokejkou čekají velké změny – na místě asfaltové plochy poblíž sociálně terapeutických dílen EFFATHA má totiž v brzké době vzniknout smyslová zahrada. Zajímá Vás, jak bude vypadat? Pak přijměte pozvání na veřejné představení návrhu, které se bude konat v úterý 28. května od 17 hodin přímo na místě.

Centrum Kopřivnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Vybudování smyslové zahrady je vítězným Koprojektem loňského roku – tedy projektem, který navrhli sami občané a který získal největší podporu v následném celoměstském hlasování. Prostor, který aktuálně slouží zejména k venčení psů a přespávání osob bez přístřeší, by se měl proměnit v mezigenerační zahradu, která bude sloužit klientům sociálně terapeutických dílen i veřejnosti.

„Zahrada by měla působit na všechny smysly. Bude tu spousta aktivit pro děti i seniory, například discgolf, dřevěné piškvorky, vyvýšené záhony, chceme opravit hřiště a také upravit kopec na sáňkování. Moc děkujeme všem, kdo jste návrh podpořili. Už se těšíme, až se tady s Vámi budeme potkávat,“ uvedla předkladatelka Koprojektu Zuzana Hrnčiarová.

Návrh řešení prostoru bude zájemcům představen v úterý 28. května v 17 hodin.

„Pokud bude příznivé počasí, sejdeme se na asfaltové ploše za „hokejkou“, v případě deště se akce přesune do nedaleké restaurace Präsident. Po představení návrhu bude následovat diskuze, během níž se lidé budou moci doptat a vše, co je v souvislosti s projektem zajímá. Seznámeni budou samozřejmě také s rámcovým harmonogramem realizace, na kterou je vyhrazen jeden milion korun z participativního rozpočtu. Stavební práce by měly proběhnout ještě letos na podzim,“ doplnila koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová.