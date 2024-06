Moravskoslezský kraj nechal postavit své historicky první sociální zařízení. Domov pod Bílou horou v Kopřivnici slavnostně otevřeli v úterý 18. června a při té příležitosti zaznělo, že by jeho kapacita mohla pokrýt nejnutnější potřeby v dané oblasti v okrese Nový Jičín.

Domov pod Bílou horou v Kopřivnici, 18. 6. 2024. | Video: Radek Luksza

„Kopřivnice byla připravena na výstavbu vlastního domova, měli jsme na to vyčleněno v rozpočtu asi třicet milionů korun, ale v rámci spolupráce na dalším projektu, a tím byla stavba nového muzea nákladních automobilů Tatra, jsme tuto rezervu přesunuli na úpravu veřejného prostranství. A právě kraj, který deklaroval, že domov tady vystaví, se postaral o to, že tady dneska otevíráme tuto krásnou budovu,“ vysvětloval starosta města Adam Hanus.

Domov pod Bílou horou se šesti podlažími vyrostl na kopřvnickém sídlišti v Příčné ulici (mezi ulicemi Obránců míru a Česká). „Město chtělo mít toto své zařízení někdy od devadesátých let minulého století, ale investice byly strašně vysoké, První studie, kterou jsme převzali od Kopřivnice, hovořila o nějakých sto dvaceti sto třiceti milionech korun. A dneska jsme na přibližně tři sta šedesáti milionech, které obsáhla celá stavba,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Svátek hudby v Kopřivnici doplní jarmark i cyklohrátky

Ten také informoval o místech: „Celkový počet lůžek je čtyřiaosmdesát, což máme rozděleno na dvaatřicet v domově pro seniory a dvaapadesát v domově se zvláštním režimem – zde budou klienti s Alzheimerovými chorobami, demencemi, kterých opravdu přibývá. Myslím si, že nám to pokryje to nejnutnější, co potřebujeme v okrese Nový Jičín.“

Kdy se domov zaplní

Ještě za plné stavby chodily do Domova pod Bílou horou žádosti o umístění klientů, bylo jich 220 od půlky dubna. „Dneska je hodnotíme a postupně budeme toto zařízení naplňovat. Nikdo ale nemůže čekat, že bychom domov naplnili během jednoho měsíce, je to proces, kdy se tady ti lidé budou navážet, stěhovat a bude se tomu přizpůsobovat celkový provoz,“ podotkl náměstek hejtmana.

Kopřivnice uctí památku Milady Horákové

Nové pokoje domova byly situovány do obytných buněk, vždy dva pokoje dostaly společnou předsíň i sociální zařízení. V zařízení vznikly společenské místnosti, terapeutická místnost zahrada s odpočinkovou zónou či kaple. „V té je tepaný kříž, což je závěrečná práce kopřivnických kovářských učňů,“ prozradil Navrátil.

Domov pod Bílou horou vede Jana Prášková, která řekla, že první uživatele chtějí vítat ve druhém týdnu července: „Personální tým máme prakticky složený, bude nás v konečném součtu okolo osmdesáti, což znamená skoro jeden pracovník na jednoho klienta. A je to díky tomu, že náš domov je soběstačný. Například v domácí kuchyni se už teď vaří,“ dodala ředitelka.