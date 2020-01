"Rekonstrukce centra města je dlouho očekávanou a jednou z největších investičních akcí za poslední léta. Původně měl být zhotovitel projektu vybrán již na podzim loňského roku, protože však všechny došlé nabídky výrazně převyšovaly finanční možnosti města, rozhodli se radní první kolo soutěže zrušit," připomněla nečekané komplikace z minulého roku mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková.

Ihned po zrušení následovaly práce na úpravách projektu samotného i návrhu nových zadávacích podmínek pro další soutěž. "Tyto úpravy jsou nyní dokončeny a na dalším jednání rady města bychom tak měli soutěž opět vyhlásit," sdělil starosta města Miroslav Kopečný s tím, že o druhém výběrovém řízení by radní měli rozhodnout v úterý 28. ledna.

Změny v projektu se dotkly zejména změny formátu a tloušťky velkoformátové betonové dlažby, původních velkých květníků pro zeleň, pouličního osvětlení centra nebo povrchu parkoviště u ulice Lidické. "Výrazně by se mělo ušetřit také na transportu zpracování a skládkování stavební suti. Na zeleném pásu mezi budovou radnice a sadem E. Beneše plánujeme zřídit dočasné oplocené recyklační centrum, kde bude suť dále zpracovávána. Zhruba polovina vytěženého materiálu by se měla vrátit zpět na stavbu, zbytek bude uložen na pozemcích za supermarketem Tesco," pokračuje starosta.

Předpokládané náklady na rekonstrukci centra města by podle mluvčí po všech úpravách dosáhly na částku 142 milionů korun s DPH. "Snahu získat lepší nabídkové ceny radnice podpořila také uvolněním kvalifikačních kritérií, což by mělo umožnit účast v tendru také menším firmám. Jestliže radní v úterý 28. ledna 2020 druhé kolo výběrového řízení vyhlásí, o zhotoviteli by mohlo být jasno v březnu letošního roku," doplnila Hromočuková.