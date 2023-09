V pátek 22. září od 9 do 16 hodin se v sadu E. Beneše uskuteční třetí Farmářský trh letošního roku. Návštěvníci prvních dvou se už těší na další kvalitní produkty z čerstvých surovin i téma nového trhu.

Farmářský trh, ilustrační foto. | Foto: Adam Knesl

Kromě tradičního sortimentu čerstvých surovin a potravin se totiž mohou příchozí těšit i na doprovodný program – tentokrát v podobě zajímavých informací z oblasti městské mobility a udržitelné dopravy.

„Farmářský trh se bude konat v termínu kampaně Evropský týden mobility, a protože společným jmenovatelem obou těchto akcí je podpora zdravého životního stylu, rozhodli jsme se je spojit. Po celou dobu trhu budeme kolemjdoucím k dispozici ve stanu udržitelné městské mobility,“ uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová.

Co to pro ně bude přesně znamenat? „To znamená, že si lidé budou moci například prohlédnout plány rozvoje místních cyklotras a cyklostezek, vyplnit anketu ohledně zavedení městské hromadné dopravy nebo se seznámit s tematickými osvětovými kampaněmi, do nichž se Kopřivnice zapojuje. Pro účastníky zářijové výzvy Do práce na kole budeme mít ve stanu připraveny pěkné odměny „na vlastní kůži“. Více zatím neprozradím a těším se na viděnou již tento pátek,“ vysvětlila Ivana Holubová.

V ostatních stáncích budou mít lidé opět možnost nakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, chléb, koláče a další pečivo, uzeniny, mléčné výrobky, sýrové speciality, včelí produkty, koření, čaje, vína, okrasné i užitkové rostliny a mnoho dalšího. Čtvrtý, a tedy poslední, Farmářský trh v tomto roce je naplánován na pátek 13. října.