Na školní projekty bylo letos vyčleněno 150 tisíc korun, které si šest zapojených základních škol rozdělilo podle počtu žáků. „Žáci sami navrhovali, co by se mohlo za tyto peníze pořídit, a o těchto návrzích hlasovali nejprve na úrovni jednotlivých tříd, poté na úrovni celých škol. Mezi návrhy se objevilo například pořízení sedacích vaků, stolních fotbálků, multifunkční hrazdy, pece na vypalování keramiky a mnoho dalšího. Výsledkem jsou však nejen zajímavé nápady - díky projektu se děti učí zapojovat do dění ve škole a spolurozhodovat o využití přidělených prostředků. Věříme, že řada z nich tuto zkušenost zúročí i v dospělosti a že se budou aktivněji zajímat o dění v Kopřivnici a participovat na plánování rozvoje města,“ uvedla koordinátorka projektu Barbora Sopuchová.