Kopřivnice - Prostory hasičské zbrojnice v Kopřivnici zejí prázdnotou. Město se konečně rozhodlo objekt, o němž se již dlouho mluvilo jako o krajně nevyhovujícím, rekonstruovat. Hasiči tak minimálně na rok změnili místo svého působení.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

STAV PO ROCE

O zásadní rekonstrukci hasičské zbrojnice se začalo v Kopřivnici nahlas mluvit v minulém roce. V té době totiž pracovníci místní radnice připravili podklady pro žádost o dotaci, jejíž výše je necelých čtrnáct a půl milionu korun Ty směřovaly na kraj. „V rámci vyhlášeného dotačního programu jsou totiž podporovány také hasičské zbrojnice, které slouží jednotkám požární ochrany zařazeným do druhého stupně. Tyto podmínky kopřivničtí hasiči splňují,“ uvedla loni Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování.

Kopřivnici se nakonec podařilo z dotačního programu získat částku ve výši sedmi milionů korun. Bylo proto vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. To však provázely nečekané komplikace. „Momentálně je v projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice vysoutěžen dodavatel a nyní čekáme na odvolací lhůtu, která končí někdy v těchto dnech. Z výběrového řízení jsme totiž pro nesplnění podmínek vyloučili hodně firem, takže pokud se do konce lhůty nikdo neodvolá, měly by práce začít ještě v letošním roce,“ okomentoval současný stav kopřivnický starosta Josef Jalůvka.

Rekonstrukce zbrojnice bude rozsáhlá. Projekt počítá S razantní změnou současného vzhledu objektu. „První zásadní rozdíl bude v tom, že z přední strany zbrojnice vzniknou místo dvou výjezdů výjezdy tři. Hasiči totiž mají v současné době k dispozici právě tři vozidla a stávající dva výjezdy mohou komplikovat situaci při výjezdech,“ začala s výčtem Šimečková. „Dále dojde k odstranění větší části nenosné původní budovy a vybudování nové přístavby a nástavby a vybudování nové dvanáctimetrové věže pro sušení hadic,“ doplnila vzápětí kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková.

Hasiči, i přes rekonstrukční práce, o možnost vyjet k požárům nepřijdou. Na čas rekonstrukce jen změnili působiště. „Hasiči již mají náhradní prostory, a to v autoservisu Vašek na ulici Štramberská, naproti Uhelným skladům. Tam budou zhruba rok,“ uvedl Jalůvka s tím, že na konci listopadu příštího roku by již zbrojnice měla být dokončena.

Přestože město na práce již jednu dotaci získalo, v současné chvíli pracovníci radnice připravují podklady pro podání další žádosti. Ta by měla posloužit na dofinancování stavby. „Sice jsme získali sedmimilionovou dotaci z krajského rozpočtu, ale tyto peníze nebudou stačit. Hodláme proto podat žádost o další dotaci, také na regionální operační program, která by posloužila na dofinancování,“ vysvětlil Jalůvka a vzápětí dodal: „Pokud se nám dotaci získat podaří, tak to bude ideální stav. Pokud ne, budeme muset zhruba čtyři a půl milionu dofinancovat z městského rozpočtu.