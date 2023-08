Chceme lidem nabídnout kvalitu, vrátit zmrzlinu na tu úroveň, na jaké byla kdysi. Takové základní krédo mají sourozenci Lukáš a Kateřina Mechlovi. Výsledky jejich snažení je možno ochutnat v provozovně Lubinská točená zmrzlina.

Foto: Deník/Radek Luksza

„Když je zmrzlina ze směsi, tak ji prakticky může vyrábět každý, protože je u ní návod, jak to smíchat. Když se to dělá přesně, může být i dobrá. My ale máme vlastní receptury na všechno a máme i originální zmrzliny, které jinde nejsou,“ začíná pro Deník vyprávět Kateřina.

V provozovně, která od roku 2020 funguje na okraji Lubiny, místní části Kopřivnice, vyrábějí i dorty, ať už k oslavám nebo jen tak ke kávě a čaji a nově přidali ledové tříště, milkshake a smoothie. Teď v létě je ale na prvním místě zmrzlina.

„Jde nám o to, aby vše bylo na přírodní bázi, sami si to sestavujeme, je v tom opravdové ovoce, sázíme na kvalitu. Kdysi se zmrzliny dělaly za tepla. Mám ještě staré normy, které už nejsou. Podle nich se do zmrzlin dávalo třeba i vejce, které později zakázali. Ta norma je prakticky použitelná pořád, i bez vejce. Když se to udělá starou technologií, tak ta zmrzlina je ještě o stupínek výše. Jenže u této technologie je složité vědět kolik toho uvařit, kolik se spotřebuje. Dnes už však zmrzlinu podle této staré technologie na trhu nenajdete. Nahradily ji modernější technologie a postupy, výrobou za studena, jako třeba ty naše,“ říká Lukáš, jenž se před lety vyučil cukrářem.

Kvalita se snoubí s originalitou

Všechny zmrzliny dělají z přírodních surovin. „Například pistáciová zmrzlina je běžně zelená, protože do toho používají směsi nebo pasty, které jsou barvené. My si kupujeme pistácie a děláme si vlastní pastu. Když je taková zmrzlina namíchaná do stroje, tak je jemně do zelena, když tím strojem projde, tak už je bílá. V ní je vidět ten pistáciový ořech. Je to smetanová pistáciová,“ poznamenává Lukáš Mechl.

Lukáš vychází z vlastní základní technologie, ale pak už dává prostor originalitě. A to v případě dortů i zmrzlin. Vše, co vymyslí, se nejprve musí odzkoušet, protože ne všechno se hned podaří. „Zkoušeli jsme třeba limetkovou zmrzlinu a chvilku nám trvalo, než jsme zjistili, jak to udělat, aby nebyla ani moc kyselá ani málo, taky aby nebyla hořká,“ vysvětluje Kateřina. Její bratr jako jiný příklad uvádí oblíbené zákusky Špičky. Dělá je podle starých technologií, ale dává pravou čokoládu, lepší kakao. „Zkoušel jsem například náplň Špičky z bílé čokolády, na povrchu hořkou čokoládu a uvnitř višňový likér. Chuťově to bylo zajímavé,“ dodává Lukáš.

Jeho sestra doplňuje, že když dělají například kombinaci zmrzlin čokoládové a vanilkové, tak používají sedmdesátiprocentní čokoládu a vanilkové lusky. Za vlastní originály považují kombinace medové a citronové zmrzliny anebo jablkové a skořicové.

K výrobě používají zmíněné pistácie, vanilku, kakao, čerstvou smetanu a mléko, jogurt, tvaroh, z ovoce jahody, višně meruňky, švestky, zkoušeli i mango, ananas, lesní směs, rybíz. „Snažíme se to střídat, tak co dva dny, aby to bylo zajímavé. Promýšlíme dopředu, aby to sedělo i barevně. Aby třeba nebyla ananasová a k tomu vanilková, to by bylo jen žluté. Například broskev nebo meloun nejsou moc výrazné a vhodné na zmrzlinu. Problémem je i banánová zmrzlina, protože ovoce v ní zhnědne. Pokud je banánová zmrzlina bílá, tak je ze směsi,“ podotýká Lukáš a dodává, že dalším příkladem je jablko. Většinou bývá prodávaná zmrzlina do zelena. „Ta naše je do hněda, protože to zelené jablko zhnědne. Z červených jablek je zase narůžovělá barva,“ vysvětluje.

Ceny na úrovni konkurence

Samozřejmě zkoušeli i pivní zmrzlinu, tu ale na objednávku na pivní slavnosti. „Snažili jsme se vybírat sladší piva. Dělali jsme zmrzlinu z Višňáku z pivovaru Koníček. Zkoušel jsem i Plzeň a Radegast. Plzeň byla nasládlá, ale ten Radegast mi chutnal, to bylo fakt jako pivo,“ ujišťuje Lukáš, jenž vyjíždí na akce s pojízdným vlekem se zmrzlinou, který pořídili loni. Na akcích kromě točené zmrzliny prodávají ještě takzvanou mraženku, což je jejich vlastní zmrzlina, vytočená do kelímku a hluboce zmražená. Díky tomu mají širší sortiment. „Ještě chceme vyzkoušet smaženou zmrzlinu. Dával jsem si ji v Pardubicích. Máme už nápad, jak bychom to zase mohli posunout o stupeň výše. Ale musíme to vyzkoušet,“ říká Lukáš.

On i sestra souhlasí s tím, že vyrábět a prodávat zmrzlinu je trochu nevděčné, už kvůli závislosti na počasí. V jejich případě i kvůli času, který do své práce investují. Vymyslet a připravit zmrzlinu, tak aby bylo vše na jedničku, není hračka. Přitom drží ceny ve stejné úrovni jako konkurence. Malá za 35, velká za 40 korun. „Musíme být konkurence schopní, takže jsem si řekl, že nabídnu za stejnou cenu vyšší kvalitu,“ obhajuje své rozhodnutí Lukáš.

Hodin strávených přípravou zmrzliny a stroje sourozenci Mechlovi nelitují. „S výstavbou provozovny nám pomohli rodiče, i díky nim můžeme prodávat naši zmrzlinu a nabídnout kvalitu. Vše je bez chemie, barviv, konzervantů, nepřeslazujeme. Snažíme se získávat zpětnou vazbu, ptáme se lidí i na sociálních sítích, abychom věděli, co je dobré a co ne. Ale hlavně nás to baví,“ uzavírají shodně Lukáš a Kateřina Mechlovi.