Potvrdil to náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil. O zařízení, které v Kopřivnici chybí, hovořil náměstek hejtmana v úvodu posledního zasedání kopřivnického zastupitelstva, kde představil projekty na kterých se společně podílí město Kopřivnice a Moravskoslezský (MS) kraj. Jiří Navrátil ubezpečil, že MS kraj chce pokračovat na všech projektech na území Kopřivnice a nic nechce zrušit.

Poté náměstek hejtmana připomněl, že 17. října 2017 uzavřeli MS kraj a Kopřivnice memorandum týkající se spolupráce při vzniku pobytové sociální služby pro Kopřivnici. „Město se zavázalo poskytnout pozemky, převedlo na MS kraj projektovou dokumentaci a zavázalo se dodržet povinné spolufinancování provozu sociálních služeb. Kraj zajistí financování projektu, projektovou přípravu, potřebná povolení, výstavbu a zřídí novou příspěvkovou organizaci, která bude řídit chod domova,“ uvedl Jiří Navrátil.

Dlouho plánovaná stavba měla v roce 2010 stát podle projektové dokumentace 120 milionů korun. Náměstek hejtmana poznamenal, že projektovou dokumentaci museli nechat přepracovat, neboť již neodpovídala současným normám, a také proto, že kapacita byla stanovena jen na 60 osob. Přepracováním se zvýšila na 84 osob, přičemž 32 lůžek by bylo pro Domov pro seniory a zbývající lůžka pro Domov se zvláštním režimem. Předpokládané náklady na stavbu a vnitřní vybavení pak činily 243 milionů korun včetně DPH.

Jiří Navrátil doplnil, že koncem října loňského roku kraj uzavřel ještě dodatek ke smlouvě z důvodů víceprací a sloučení stavebního a územního řízení, a tím se předpokládaná cena stavby vyšplhala na 293 milionů korun. Stavba měla začít letos na podzim, jenže koncem letošního dubna se odvolal majitel sousedního pozemku, že se ho stavba dotýká. „Kraj vyjednal odkoupení pozemku, který převzal do vlastnictví a sloučí ho jako součást pozemků u domova. Vlastník souhlasil a stáhl námitku,“ pokračoval Jiří Navrátil.

Náměstek hejtmana nato poděkoval městu Kopřivnice, že přednostně převedlo potřebné pozemky na kraj, a ten díky tomu dosáhl na dotaci 50 milionů korun na výstavbu domova. Na přelomu srpna a září by měl kraj vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby. „V lednu příštího roku by měla být podepsaná smlouva, v únoru by mělo dojít k zahájení stavby,“ uzavřel Jiří Navrátil s tím, že s dokončením stavby se počítá v říjnu 2022.