Zatím čelní stěnu podchodu zdobí malby Emila Zátopka, legendárního kopřivnického běžce, od jehož narození letos uplyne sto let a Ignáce Šustaly, zakladatele kopřivnické kočárovny, z níž později vzešel podnik Tatra. Hynek Tekula pro Deník uvedl, že malba na průčelí podchodu „Myší díra“ ještě není hotová.

Budou si lidé sami vyrábět a distribuovat energie? Na Novojičínsku o tom uvažují

„Byl jsem teď na dovolené, v příštích dnech se chystám to postupně dodělat. Zatím jsem si tam nahodil ty dvě postavy – to bylo zadání města, aby tam tyto dvě postavy, u nichž si připomínáme výročí sta a dvou set let od narození, byly. Původně jsem si pohrával s myšlenkou, že bych tam těch osobností udělal více, ale je to trochu improvizace,“ nastínil Hynek Tekula a dodal, že zatím také ještě ani nemá vymyšlené, jak se dostane k horní části stěny. „Není to úplně ideální místo pro stavbu žebříku, takže uvidím,“ poznamenal.

Hynek Tekula podotkl, že na výzdobu „Myší díry“ přispělo město Kopřivnice, které tak dalo nepsaný souhlas s tím, že podchod se stane legálním místem pro umění graffiti. „Kdokoliv tam přijde, může tam něco namalovat. I kluci, kteří to dělali, mají v plánu, že tak jednou za rok tam přijdou a udělají něco nového,“ uzavřel Hynek Tekula. (ipa)