Slovní přestřelka začala na posledním zasedání Zastupitelstva Kopřivnice nejprve mezi bývalým místostarostou Stanislavem Šimíčkem (KDU-ČSL) a současným radním Ivanem Telaříkem (SPD), který dával nepokrytě svůj obdiv ke straně Tomia Okamury.

Na to reagoval Adam Hanus (Krásná Kopřivnice) a dotázal se Ivana Telaříka, zda je skutečně kandidát za SPD, neboť stále byly různé pochybnosti. Ivan Telařík odpověděl, že už na minulém zasedání řekl, že to tak je. „Jsem zařazený, kandiduji za SPD a čekám. Tam se navrhuje, tam se jde za odměnu! Jsem s Okamurou domluvený, a to má pro mě obrovský význam, že pojedu do Prahy, a tam mi on předá legitimaci. Já se hlásím k SPD, pane Hanusi! A to je víc, jak Krásná Kopřivnice,“ řekl Ivan Telařík.

Starosta Miroslav Kopečný (ODS) opětovně diskutující vyzval, aby upustili od politických prohlášení. Diskuse na dané téma se ale znovu rozjela při volbě sedmého radního, kterým se nakonec stal jediný navržený kandidát Lumír Pospěch (Pro Zdraví a Sport).

Kde to pořád berete? ptá se Kopečný

Stanislav Šimíček se právě před volbou zmínil o tom, že Lumíra Pospěcha volit nebude a dodal, že pro něj je spolupráce s SPD nepřijatelná. „Pan Telařík dnes básnil o tom, kde mu pan Okamura bude třepat rukou jako dalšímu členu SPD. Mrzí mě, že Mirek Kopečný za stranu ODS se takto spojil se stranou SPD. Mě to mrzí pane starosto. Vždy jsem si vážil strany ODS v Kopřivnici, ale těmito kroky se tady ve městě tato strana diskredituje. Je to smutné,“ sdělil Stanislav Šimíček.

Miroslav Kopečný opět poukázal na to, že zastupitelé pokračují v politické diskuzi a dodal, že si neumí představit, jak budou zasedání vypadat v posledním roce volebního období. „Nevím, kde to pořád berete, že jsme v koalici s SPD? Není to pravda,“ prohlásil Miroslav Kopečný a znovu požádal, aby politické diskuze skončily.

Na to reagoval zastupitel Kamil Mrva (Krásná Kopřivnice), s tím, že neví, jak tomu tedy porozumět. „Řekl jste, že nejste v koalici s SPD, pan Telařík přitom před chvíli řekl, že je v SPD…“ nechal se slyšet Kamil Mrva.

Diskutující zkritizoval zastupitel Karel Kuboš (KSČM), jenž upozornil, že všichni zastupitelé slibovali, že budou pracovat hlavně pro občany. „Neustále hledáte, proč byste s tím nebo oním nebyli… A co? Potlačte v sobě nějaké ambice, které máte. Dělejte pro město,“ vyzval zastupitele Karel Kuboš a dodal, že Lumíra Pospěcha na post radního veřejně podpoří. „A nebudu se ohlížet na to, že před dvanácti lety veřejně deklaroval, že on s komunisty nikdy nepůjde,“ poznamenal Karel Kuboš. Na něj ještě reagoval Adam Hanus: „Myslím si, že i pan Kuboš ví, že to k tomu patří. I když má někdy člověk pocit, že by bylo nejlepší mlčet a zalézt pod stůl.“ NA to starosta Kopečný ukončil diskuzi a nechal hlasovat o zvolení Lumíra Pospěcha radním.

Kritika vedení města a spolupráce ODS a dalších subjektů s SPD začala poté, co v srpnu zastupitelé odvolali pět členů rady města, v níž zůstal pouze starosta Miroslav Kopečný. Sedm členů předešlé koalice se tak najednou ocitlo v opozici.