Prostory, ve kterých historicky dlouhodobě sídlil státní vojensko-opravárenský závod, tak čeká další rozvoj. Společnost Tatra Defence Slovakia tam plánuje v blízké budoucnosti investovat miliony eur a nastartovat výrobu nákladních vozidel Tatra určených pro ozbrojené složky. Jde o další krok v rámci spolupráce s českým holdingem Czechoslovak Group, která se se slovenským podnikem podělí o cenné know-how.

Z počátku vznikne minimálně 50 kvalifikovaných pracovních míst s potenciálem dalšího růstu. Investice vytvoří také další synergické příležitosti i pro lokální výrobce specializovaných nástaveb na nákladní vozidla. To přinese mimo jiné zvýšení zaměstnanosti v řádu stovek pracovních míst v regionu Pováží. „Tatra jednoznačně patří na Slovensko, vždyť právě v regionu Pováží se dlouhá léta tato nákladní vozidla vyráběla. Jsme proto rádi, že se nám podařilo vrátit tuto legendu do Trenčína,“ uvedl Michal Baláž ze společnosti Tatra Defence Slovakia a dodal: „Čeká nás hodně práce, ale v horizontu pěti let plánujeme proinvestovat 3 miliony eur. Slovensku, a zejména Trenčínu a jeho okolí to přinese nejen množství nových pracovních míst, ale taky posílení pozice silného a prosperujícího regionu v oblasti strojírenské výroby.“

„Podpora rozvoje slovenského obranného průmyslu spolu s vytvářením pracovních příležitostí je jednou z našich priorit. Jsem přesvědčen, že na Slovensku jsou šikovní lidé a specialisti, jejichž odborné kapacity jsou důležitou podmínkou pro úspěšný rozvoj obranného průmyslu. Tuto spolupráci proto vítám,” řekl ministr obrany SR Jaroslav Naď. Společnost Tatra Defence Slovakia plánuje kromě výroby vybudovat i širokou partnerskou síť slovenských firem vyrábějících specializované nástavby na vyráběná vozidla nebo navázat spolupráci s Fakultou speciální techniky Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka v oblasti duálního vzdělávání studentů. „Našim cílem je maximalizovat výrobu pro silové složky SR tak, abychom byli pro slovenskou armádu a ministerstvo obrany nejlepší volbou – ať už technikou, podílem výroby na území SR, ale i nabídkou služeb,“ vysvětluje Michal Baláž.

Příchod značky Tatra na Slovensko vítá i Sdružení bezpečnostního a obranného průmyslu Slovenské republiky: „Vítáme návrat značky Tatra na Slovensko. Slovensku to může přinést kromě růstu regionální ekonomiky a zaměstnanosti i výraznou úsporu nákladů. Například investice do lokálně vyrobeného produktu se v první řadě vrací do státního rozpočtu. Další úsporu vidíme i při následné správě vozového parku, kdy stát může využít na Slovensku vyškolené specialisty,“ vysvětluje prezident ZBOP SR Tibor Straka.

O Tatra Trucks a.s.



Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka Tatra Trucks zaměstnává více než 1000 lidí a dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství.