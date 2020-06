Vedení města rozhodlo o zpřístupnění celkem sedmi zahrad, které patří ke kopřivnickým školkám, zahrady budou otevřené vždy od 16 do 19 hodin „na střídačku“ .

Ředitelka kopřivnických mateřských škol Hana Borosová uvedla, že v době letních prázdnin budou otevřeny dva dny v týdnu tři zahrady vždy v pondělí a ve středu, a zbylé dny jen dvě. Každý den tak mohou rodiče a jejich ratolesti navštívit zahradu u několika mateřských škol ve městě.

V pondělí budou otevřeny zahrady v MŠ Lubina, Francouzské a Pionýrské, v úterý MŠ Jeřabinky, ul. Z. Buriana a Krátké, ve středu MŠ Pionýrské, Mniší a I. Šustaly, ve čtvrtek MŠ Krátké a Francouzské a v pátek MŠ I. Šustaly a Jeřabinky.

Do zahrad si mohou chodit hrát děti do sedmi let v doprovodu dospělých. Lidé mohou do zahrad chodit pouze za příznivého počasí, jež nebude bránit bezpečnému využívání prolézaček a jiných hracích prvků, které tam pro děti jsou. „Zahrada mateřské školy Česká nebude v provozu, a to kvůli plánované rekonstrukci,“ doplnila Hana Borosová.

Harmonogram a veškeré informace o provozní době naleznou rodiče na webových stránkách Mateřských škol Kopřivnice.

Lucie Syrovatková