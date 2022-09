Moderátorka večera Barbora Černošková uvedla, že Emil Zátopek ale není jedinou sprtovní osobností, která se v Kopřivnici narodila nebo zde působila a vzpomněla olympioničku gymnastku Evu Veřmiřovskou. Starosta Kopečný posléze doplnil, že si město váží všech sportovců, kteří svou pílí a odhodláním dosahují velkých úspěchů na poli sportu. „Díky nim je o Kopřivnici slyšet také v zahraničí,“ poznamenal Miroslav Kopečný.

Pak se opět ujala slova Barbora Černošková, známá jako moderátorka televizního pořadu Branky, body, vteřiny. „Máme velkou čest, že ještě před oceňováním osobností města jako jednotlivců, můžeme vyhlásit významnou osobnost města Kopřivnice, což je jeden z nejvyšších titulů, jaký může člověk získat, a to pouze na základě schválení zastupitelstvem,“ řekla Barbora Černošková a doplnila o informaci, za co může být titul Významná osobnost města Kopřivnice udělen.

„Naposledy to bylo před čtyřmi roky. Mezi tyto legendy dnes můžeme zapsat další jméno. Významnou osobností města Kopřivnice se stává legenda českého a československého sportu in memoriam pan Karel Loprais,“ uvedla Barbora Černošková a pozvala na pódium Danuši Lopraisovou, manželku dakarské legendy a syna Leo Lopraise. Po podpisu do pamětní knihy Danuše Lopraisová neskrývala slzy dojetí a když se podívala do publika, kde seděl další syn Tomáš Loprais, Barbora Černošková řekla, ať Danuše Lopraisová pozve na pódium i jeho. „Pozveme ho taky,“ špitla Danuše Lopraisová, která vzápětí stála před publikem s oběma syny po boku.

Poté, co převzala od kopřivnického starosty ocenění vyslovila: „Máme prosbu, abychom zašeptali Karlovi nahoru Ahoj.“ Barbora Černošková odvětila, že určitě a vyzvala přítomné v sále. V tu chvíli se ozvalo společné hlasité Ahoj! „Jste zlatí,“ poděkovala Danuše Lopraisová.

Pak už na pódiu starosta a oba Kopřivničtí místostarostové ocenili jednotlivce i kolektivy, kteří nezřídka reprezentovali nejen Kopřivnici ale i naši republiku.