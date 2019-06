Důvodem je oprava cirkulace vody, který krytý bazén 16. června uzavře přibližně na dva měsíce. Plavci však strádat nebudou, neboť byla zahájena letní sezona na venkovním koupališti. Co přesně se bude v následujících týdne konkrétně opravovat vysvětlil vedoucí odboru majetku města Kamil Žák: „V praxi to znamená opravu potrubí, které v některých částech začalo výrazně korodovat. Protože hrozí praskání a tím havárie, rozhodli jsme se rekonstrukci neodkládat a v letní sezóně, kdy mohou plavci využít koupaliště, vše potřebné opravit.“

Do rekonstrukce potrubí město Kopřivnice ze svého rozpočtu investuje cca dva miliony korun. „ Stavební práce by měly trvat zhruba do konce srpna letošního roku tak, aby byl krytý bazén připraven na zahájení sezony. Plavci budou moci za příznivého počasí využít letní koupaliště. To se poprvé v letošním roce otevře v pátek 7. června. Více informací o provozu Letního koupaliště Kopřivnice naleznou zájemci na webových stránkách Správy sportovišť Kopřivnice,“ doplnila mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková.