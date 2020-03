Nový zákaz kvůli výskytu koronaviru zatím podle Radky Miloševské, mluvčí skupiny Agel, která Nemocnici Nový Jičín, a. s. provozuje, nevyhlásili.

„V tuto chvíli v novojičínské nemocnici o obnovení zákazu neuvažují,“ uvedla Radka Miloševská a dodala, že stejné je to i v případě léčebny dlouhodobě nemocných ve Vítkově, kde je datašované pracoviště novojičínské nemocnice.

Žádná mimořádná opatření zatím nechystají ani v jednom z největších domovů pro seniory na Novojičínsku, v Domově Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ředitel tohoto zařízení Jiří Absolon sdělil, že v pondělí okolo poledne jen u vstupu vyvěsili žádost, že nechtějí, aby chodili na návštěvy lidé, kteří v poslední době byli v postižených oblastech.

Online reportáž

„Nemáme žádný pokyn, který by nám říkal nebo přikazoval, co máme vyvěsit, tak jsme si vymysleli toto,“ řekl Jiří Absolon. Zároveň dodal, že pravidelně jednou denně čistí a dezinfikují společné prostory v domově, což se ale děje běžně pořád, neboť to nařizuje hygienická stanice. V domově prý vládne poměrně klidná situace. „Nemohu hovořit za všechny, ale nebyl jsme svědkem toho, že by někdo panikařil z toho, co se děje. Klienti se na to ani neptají. Oni ani nemají tolik informací, my jsme zbláznění médií a oni ten styk s médii nemají tak častý jako jiné skupiny lidí,“ doplnil Jiří Absolon.