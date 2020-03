Když se řekne Ondrášek, není asi třeba více dodávat - pěvecký sbor, který znají v celém světě a na mnoha místech České republiky. Třiapadesátá koncertní sezona kvůli koronaviru předčasně skončila, virus překazil i její vyvrcholení.

V pátek 27. března se mělo účastnit přípravné oddělení Rarášek regionální soutěže v Orlové, o necelý týden později mělo být na soutěži Zahrada písní v Praze. Další přípravné oddělení Kulihrášek mělo před sebou regionální soutěž v Uničově, která se měla konat 1. dubna, a v půli dubna mělo vystupovat na mezinárodním festivalu v italském městě Malcesine.

Pěvecký sbor Ondrášek měl být v době od 30. dubna do 6. května v Belgii, kde se měl účastnit mezinárodního festivalu v Neerpelt, vyvrcholením sezony měla být účast Komorního sboru Ondrášku na festivalu ve Vancouveru v Kanadě, kde měl na přelomu června a července reprezentovat Českou republiku.

Sbormistr Ondrášku Josef Zajíček sdělil, že všechny akce sbor zrušil, včetně Kanady. „Americký kontinet je uzavřený, mělo tam být tisíc účastníků z celého světa, nikdo nemůže vědět, jak to bude na přelomu června a července vypadat,“ řekl Josef Zajíček s tím, že nyní nemá význam ani nic plánovat. „Uvidíme, co bude po prázdninách, jestli se to nějak uklidní,“ nastínil sbormistr Ondrášku.

V podobné pozici je novojičínský středoškolský soubor Puella et Pueri, který už také znají posluchači nejen v České republice. Ve sboru je řada maturantů, kteří ho po skončení školního roku opustí. Po loňském Česko-japonském koncertu v pražském Rudolfinu měl v posledním březnovém dnu sbor absolvovat Česko-japonský koncert v Dvořákově síni v Obecním domě, pak měl vyrazit na koncertní turné po jižní Evropě, v jehož rámci měl vystoupit 2. dubna v italském městě Novellara, partnerském městě Nového Jičína a 6. dubna v Barceloně v Kryptě kostela v Santa Coloma de Cervelló nedaleko Barcelony od světoznámého architekta Antoni Gaudího.

Sbormistr Puellae et Pueri Karel Dostál ale nechce sezonu ukončit jen tak. „Máme domluvený náhradní termín Jarního koncertu, který měl být v Beskydském divadle. Uvidíme, jestli se to bude dát zrealizovat nebo ne,“ řekl pro Novojičínský deník Karel Dostál a upřesnil, že náhradní datum původně březnového koncertu je 3. červen. „Pokud to jen trochu půjde, budeme se snažit, aby se ten koncert uskutečnil, protože se s maturanty nějak chceme rozloučit. Když to nepůjde touto formou, vymyslíme to jinak,“ dodal Karel Dostál a připomněl, že by rozloučení spojili také s oslavou patnácti let existence sboru.