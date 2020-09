Od počátku epidemie do 9. září bylo na Novojičínsku zaznamenáno 280 případů, což je zhruba 184 nakažených na sto tisíc obyvatel. Lépe je na tom jen okres Bruntál, kde poslední čísla uváděla 44 případů od počátku epidemie. Podle tiskového mluvčího Krajské hygienické stanice Ostrava Aleše Kotrly je současná situace na Novojičínsku klidná.

Žádná dramata zatím nelze očekávat ve dvou odběrových místech, která jsou určená pro vyšetření indikovaných pacientů, které na testy poslala hygienická stanice nebo lékař. Radka Miloševská, tisková mluvčí Nemocnice AGEL Nový Jičín, pro Deník uvedla, že většina pacientů dostane termín k absolvování odběru do dvou dnů. „Výsledky pak zpracovává laboratoř, která je dodává zpravidla do čtyřiadvaceti hodin, nejpozději pak do osmačtyřiceti hodin.

Odběry na PCR testy probíhají formou stěru z nosohltanu pomocí speciální štětičky. „Stěr samotný je velmi rychlý, trvá asi půl minutky a je spíše nepříjemný než bolestivý,“ doplnila Radka Miloševská s tím, že odběrové místo se v areálu novojičínské nemocnice nachází u pavilonu č. 5 u plicního oddělení. Ambulance má vlastní vchod, výtah i čekárnu. V provozu je vždy v pondělí, ve středu a v pátek. V době od 7 do 9 hodin je pro pacienty indikované z důvodu plánované hospitalizace, v době od 10 do 13 hodin pro pacienty, které odešle k vyšetření lékař nebo hygiena.

Ani v Bílovci se dlouho nečeká

Další odběrové místo je v areálu Bílovecké nemocnice. Tisková mluvčí nemocnice Magda Otáhalová upozorňuje, že odběry v nemocnici jsou pouze způsobem Drive-in, tedy pouze z vozidla, kterým se najede do odběrového místa. Ani v Bílovci nemusí mít pacienti obavy, že by dlouho čekali. „Čekací doby jsou minimální. Pro naše odběrové místo je maximální počet pětatřicet odběrů na den,“ sdělila Magda Otáhalová a dodala, že výsledek by měl být znám do třiceti hodin. Provozní doba odběrového místa je ve všední dny vždy v době od 8 do 12 hodin.

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje se objevila informace, že odběrové místo v Bílovci vyšetří také samoplátce. To Magda Otáhalová vyvrátila. „Samoplátce zatím z provozních a ekonomických důvodů nebereme, není třeba volat,“ dodala.

V případě potřeby se samoplátci mohou obrátit na Medcentrum Nový Jičín v Máchově ulici, které je uvedeno v seznamu zařízení pro tyto účely. Otevírací doba je v úterý, ve středu a čtvrtek v době od 12 do 13 hodin. Na vyšetření je nutno se předem objednat online přes odkaz pro objednání na webových stránkách spadia.cz.

Medcentrum vyšetřuje jen samoplátce, nikoliv pacienty s akutními respiračními příznaky. Nabízí dva druhy vyšetření - RT-PCR, test, který se zaměřuje na přítomnost viru a test na stanovení IgA a IgG protilátek sérologicky. Test je schopen stanovit, zda se osoba v minulosti s virem setkala a jestli si organismus vytvořil protilátky.

Za testy IgA a IgG zaplatí žadatel po 600 korunách, za provedení RT-PCR zaplatí samoplátce 1700 korun. V případě, že bude chtít také potvrzení o bezinfekčnosti, například kvůli cestě do zahraničí, zaplatí o 200 korun více. Dodání výsledku RT-PCR testu je do 24 hodin.

K TÉMATU

V případě, že by se situace začala zhoršovat,

je možnost navýšení počtu odběrových míst,

říká mluvčí KHS Aleš Kotrla

Zdroj: Deník / Pavel NetoličkaPoslední dny přinesly čísla, která mají potvrzovat prudký nárůst onemocnění koronavirem Covid-19 v České republice. O tom, jak je to na Novojičínsku, krátce pohovořil Aleš Kotrla, tiskový mluvčí Krajské hygienické stanice Ostrava.



Jak posuzujete z hlediska současného výskytu onemocnění situaci v okrese Nový Jičín? Můžete uvést poslední čísla?

Z hlediska současného výskytu je situace v okrese Nový Jičín klidná. K 08. září byly zpracovány tři případy, následující den bylo hlášeno a zpracováno do odpoledne pět případů.



Na Novojičínsku jsou, podle webových stránek MS kraje, v současnosti dvě odběrová místa. V případě, že by se situace s výskytem Covid-19 obecně začala zhoršovat, navýšil by se jejich počet?

V současnosti jsou na Novojičínsku tři odběrová místa, dvě podle webových stránek kraje a jedno určeno jen pro samoplátce. V případě, že by se situace začala zhoršovat, je možnost navýšení počtu odběrových míst.



Ve většině odběrových míst se používá test PCR. Je to zatím to nejspolehlivější? Jak probíhá odběr při použití tohoto testu?

Schválená metoda PCR zjistí přítomnost viru SARS-CoV-2 v těle. PCR Test na přímý průkaz infekce se provádí výtěrem z nosohltanu, konkrétně se jedná o odběr z nosohltanu přes nos, odběr z patrových oblouků, pokud dotyčný pacient spolupracuje, trvá okolo třiceti vteřin.