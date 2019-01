Historie této památky je totiž velmi zajímavá. Se stavbou tehdy spíše dřevěné modlitebny se začalo v roce 1791, tedy deset let poté, co byl vydán toleranční patent. V té době se k evangelické víře přihlásily dvě třetiny obyvatelstva Suchdolu nad Odrou. Tato skupina, nyní již zcela volná ve své víře, založila evangelický sbor, který zanedlouho stál za vznikem vlastního evangelického kostela. V původní modlitebně se bohoslužby konaly až do roku 1852, kdy se za seniora Szepessyho začalo s přestavováním podle návrhu Vídeňského architekta Förstera, které trvalo šest let.

Kostel následně čelil nástrahám 20. století. Poté, co byli odsunuti němečtí obyvatelé, kteří tvořili největší část evangelické obce, byl za vlády Klementa Gottwalda znárodněn veškerý majetek ve prospěch pracujícího lidu, tedy i kostel. Kvůli špatnému nakládání a pramalým opravám byl zanedlouho tento svatostánek v dezolátním stavu a dokonce se v 70. letech uvažovalo o jeho demolici. Naštěstí k ní nedošlo a v roce 2008 jej převzal sbor zpátky do svého vlastnictví. O dva roky později byla sboru předána i fara.

Od té doby se na objektu tvrdě pracovalo. Zajistila se statika, proběhla sanace zdiva a základů, nová výmalba interiéru a také třeba sanace krovu v havarijním stavu. Na kostele se stále něco děje a konečně se do něj vrací život, který byl v minulosti tak násilně zadušen.