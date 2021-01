Většinou se jedná o rychlý ambulantní zákrok, ve výjimečných případech si ale vytažení vyžádá složitější úkon a zdravotníci musí neopatrného strávníka dokonce uspat. „Vyšetření se lidé nemusí bát, většinou trvá krátce a sváteční večer může pokračovat v plném proudu,” uklidňuje na úvod MUDr. Jakub Syrovátka, primář ORL nemocnice.

V průběhu roku na pohotovosti tuto nepříjemnost řeší přibližně třikrát za měsíc, v posledním prosincovém týdnu je to i deset případů za den. „Štědrovečerní kapr je sváteční událost. Lidé jej většinou konzumují pomalu a uvážlivě, proto 24. prosinec většinou není den, kdy chodí s kostí v krku nejvíce pacientů. Problémem jsou spíše další dny, kdy se dojídají narychlo zbytky – někdy ve stoje u ledničky či u televize, kdy již strávník není tak obezřetný,” popisuje primář své zkušenosti.

Tradiční vánoční nehoda častěji postihne dospělé osoby, přesto se nevyhýbá ani dětem. Ty však mají velké krční mandle, a proto se jim kost většinou zapíchne na poměrně dobře vyšetřitelném místě. Zároveň ale primář Syrovátka upozorňuje, že u dětí do 10 let jsou polykací cesty obecně užší a vyšetření je proto, i z důvodu jejich nespolupráce, náročnější. „Ale výjimka potvrzuje pravidlo. Jsou velmi šikovné děti, které se nechají vzorně vyšetřit a naopak dospělí, s extrémním dávivým reflexem, který se projevuje už jen, když v ordinaci otevřou ústa,” přiznává dále.

Rybí kosti jsou většinou drobné, mnohem závažnější bývá polknutí a uváznutí ostré kosti kuřecí, vepřové či hovězí, kterou musí lékaři vytahovat v celkové anestezii pacienta. Ovšem pokud se rybí kost ze štedrovečerního kapra dostane až do jícnu, nebo se pacient s tímto problémem nedá vhodně vyšetřit, musí zdravotníci přistoupit k uspání i v tomto případě. Naopak, pokud je kost zapíchnutá do patrových mandlí, což bývá nejčastěji, pro lékaře je snadno viditelná a není problém ji během chvilky dostat z těla ven. „Méně snadné je zbavit pacienta kosti zabodnuté do kořene jazyka či oblasti vchodu hrtanu. Zde již musíme použít prodloužené nástroje a zákrok kontrolovat hrtanovým zrcátkem, popřípadě endoskopem,” říká doktor Syrovátka.