Přilákala je putovní výstava Svět kostiček, která nabízí novou, světově unikátní expozici z české stavebnice Seva.

„Expozice nenabízí jen samotné exponáty, ale také hrací koutek o čtyřech hracích zónách, kde vznikají krásné, kreativní a zajímavé stavby ze stavebnic Seva, Mosaic Color, Blok a Combi car. V rámci výstavy běží také soutěž jak pro běžné návštěvníky, kteří vyplňují kvíz vztahující se přímo k expozici, tak soutěž pro školní kolektivy, které staví zajímavé modely a stavby ze SEVA kostiček,“ uvedla Zuzana Kalinová, pracovnice městského kulturního střediska Frenštát pod Radhoštěm.

Autor výstavy a patriot projektu Svět kostiček Petr Šimr představuje ve Frenštátě pod Radhoštěm nejen kompletní sortiment továrních setů, ale také světově unikátní ultimátní vlastní tvorbu, do které se řadí zvířata v životní velikosti, společenské hry, modely vozidel a další zajímavé stavby. K vidění tak je například detailně propracovaný model ulice periferie města, se silnicí, zahradami, budovami a vozidly.

„Unikátní je také dvoupohledová budova hasičárny s detailně propracovanými interiéry i exteriéry, sestavená podle skutečné požární stanice z roku 1923. Tento model je součástí rozsáhlého projektu, který je tvořen v ateliéru a sestavován do kompletnosti postupně na dalších putovních výstavách,“ doplnila Zuzana Kalinová.

Výstav potrvá do 17. května a je přístupná od pondělí do pátku v době od 9 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 16 hodin. Školní kolektivy si mohou zamluvit termín návštěvy na telefonním čísle 601 343 348.