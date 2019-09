Od úterý 3. do čtvrtku 5. září budou historické oděvy k dispozici v místním kině Květen. Vydávat se budou po zaplacení vratné zálohy ve výši 200 korun.

„Vchod do provizorní půjčovny bude z Havlíčkovy ulice a provozní doba bude v úterý, středu i ve čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin. Kromě úhrady zálohy musí zájemce o kostým předložit i průkaz totožnosti. Děti do 15 let si mohou šaty vypůjčit pouze v doprovodu zákonného zástupce,“ informovala ředitelka Městského kulturního střediska Nový Jičín Iva Pollaková.

Zapůjčené oděvy se budou vracet v sobotu po skončení odpoledního kostýmovaného průvodu, a to do 17.00 hodin na ekonomickém oddělení novojičínského městského kulturního střediska v budově Staré pošty na náměstí.