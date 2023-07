Sezóna koupání je v plném proudu. Tak jako loni, i letos si návštěvníci vesměs připlatí za vstupné. Zdražilo také občerstvení. Největší vliv na letošním zdražení mají ceny energií a inflace.

Koupaliště na Novojičínsku - červen 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Zdražení se u základního vstupného pohybuje v rozmezí od deseti do dvaceti korun, zajímavé může být, že vstupné do Aquaparku Frenštát zůstalo ve stejné výši jako loni. Před rokem ale podražilo o třicet korun a bylo a zůstává nejvyšším v novojičínském okrese.

Koupaliště Nový Jičín

Venkovní bazén v Novém Jičíně má od července otevřeno denně od 10 do 20 hodin. V areálu jsou plavecký bazén 50 metrů, dětský bazén, tobogan, stolní tenis, dětské hřiště, hřiště na beach volejbal, workoutové hřiště i multifunkční aréna.

Základní vstupné pro dospělého je 104 korun, loni 90, pro dítě a držitele ZTP 52 koruny, loni to bylo 45 korun. Senioři nad 65 let zaplatí 80 korun, což je o deset více než loni.

Půllitr jedenáctky Bernard vyjde na 40 korun, loni stál 36 korun, kofola stojí 40 korun, loni byla za 38 korun. Sýr s hranolkami a tatarkou zdražil ze119 korun na 140, hranolky s tatarkou ze 45 korun na 60 korun, párek v rohlíku z 29 korun na 35 korun.

Letní koupaliště v Kopřivnici

Koupaliště v Kopřivnici je otevřeno od 9 do 20 hodin. V areálu se nachází plavecký bazén o rozměrech 50 krát 20 metrů, bazén pro neplavce 50 krát 20 metrů a dětský kruhový bazén. Pohybu se návštěvníci mohou věnovat na beachvolejbalovém hřišti, při minigolfu, stolním tenise nebo fotbálku. V areálu funguje půjčovna - míče, rakety na badminton, slunečníky. Celodenní dospělé vstupné stojí 75 korun, loni 65 korun, děti a senioři nad 62 let zaplatí 50 korun, loni 45 korun. Děti do 3 let a držitelé ZTP mají vstup zdarma.

K dispozici je letní bar s terasou. V nabídce je půllitr desítky Radegast za 38 korun, loni za 33 korun, dvanáctka Radegast stojí 43 koruny. Půl litru točené limonády je za 38 korun, loni stál 35 korun. Hranolky s tatarkou nebo kečupem stojí 50 korun, o deset více než loni, párek v rohlíku zdrahnul z 30 na 33 koruny, k mání jsou i bramboráčky. Smažený sýr, hranolky a tatarka stály loni 85 korun, letos vyjdou na 116 korun. V nabídce jsou i řízek, palačinky, langoše a další.

Aquapark Frenštát

Vodní komplex ve Frenštátě pod Radhoštěm Je otevřený každý den od 9 do 20 hodin. V areálu aquaparku je k dispozici přístup na WIFI, skluzavka, tobogan, plavecký bazén, bazén s atrakcemi, dětský bazének i beachvolejbalové hřiště. Předehřívaná voda má 24 až 26 stupňů Celsia. Základní celodenní vstupné je pro dospělé 150 korun, což je stejně jako loni. Studenti, děti do 15 let a důchodci nad 65 let i držitelé ZTP platí 120, loni 110 korun.

Žíznivce ve Frenštátě pak může uspokojit jedenáctka Grand za 40 korun, loni stála desítka Radegast v půllitrovém kelímku 38 korun. Půl litru kofoly stojí 40, loni to bylo 35 korun. Za hranolky návštěvník zaplatí 48 korun, párek v rohlíku s kečupem nebo hořčicí stojí 35 korun a kuřecí stripsy s hranolkami 169 korun

Přírodní koupaliště Studénka

V červenci a srpnu je otevřeno denně od 10 do 19 hodin. V areálu je možno využít tobogan, zahrát si beachvolejbal, k dispozici je dětské hřiště s herními prvky. Dospělí zaplatí 100, loni 80 korun, děti od 3 do 15 let, důchodci nad 65 a držitelé ZTP to mají, stejně jako loni, za polovinu.

Desítka Radegast v půllitrovém kelímku vyjde na 39 loni stála 38 korun, půl litru kofoly stojí 40 loni 35 korun, malinovka 30. Jídlo v době návštěvy redakce ještě nebylo.

Příbor Koupák

Po letech má příborské koupaliště nového nájemce. Otevřeno je denně od 9 do 19 hodin. V areálu je bazén o délce 50 metrů, dětský bazén, provozovatelé pořádají různé akce, například chůzi po žhavém uhlí. Dospělí zaplatí za celodenní vstup 90 korun, loni to bylo 70. Návštěvníci nad nad 65 let mají vstupné za 60 korun - loni sice bylo za 40, ale až od 70 let. Šedesátikorunové vstupné platí i pro děti od 3 do 15 let. Ty také loni platily jen 40 korun, ale už od 2 let. Návštěvníci do 3 let a držitelé ZTP mají vstup zdarma.

K občerstvení je Radegast 12 za 42 korun, desítka za 38korun, točená limonáda za 35 korun. V pestré nabídce jídel jsou hranolky a dip za 65 korun, Sendvič – slanina, karamelizovaná cibule, medová hořčice, čedar, rukola za 135 korun, kotleta na grilu s grilovanou zeleninou, dipem a pečivem vyjde na 165 korun, grilovaný hermelín, dip a pečivo stojí 125 korun a na výběr jsou i dva druhy pizzy z pece za 165 korun.

Koupaliště v Odrách.

Otvírají tam v 9.30 hodin a zavírají v 19 hodin. Kromě plaveckého bazénu a části pro neplavce s masážními tryskami a chrliči je v areálu dětský bazén s deštníkem a malou skluzavkou. V areálu je 80 metrů dlouhý tobogan, možnost hraní beachvolejbalu, pétanque či badmintonu. Základní vstupné pro dospělé je 80, loni bylo ve všední dny 70 korun, o víkendech 80, mládež od 6 do 15 let a studenti letos zaplatí 50 korun, tedy stejně jako loni. Stejná cena platí i pro ZTP

Desítku Radegast v místním občerstvení prodávají za 42 koruny, půl litru limonády nebo Coly vyjde na 45 korun, párek v rohlíku stojí 39 korun, hranolky 49 korun a 120 gramů kuřecí řízek 129 korun.

Koupaliště Libotín ve Štramberku

Koupaliště je druhým rokem po opravě. Otevírací doba v sezóně je od 9 do 20 hodin. Bazén má délku 50 metrů, v blízkosti koupaliště je volejbalové antukové hřiště, minigolf, je zde i možnost zahrát si stolní tenis. U areálu jsou i dětské prvky. Celodenní vstupné pro dospělého stojí 100 korun, loni 80, děti od 3 do 15 let a senioři nad 65 let zaplatí 70 korun, loni to bylo o 10 korun méně. Děti do 3 let a lidé s průkazkou ZTP mohou jít zdarma.

Koupaliště Trnávka

Leží v krásném prostředí na okraji obce. Nabízí jeden bazén s vytyčeným prostorem pro děti, beachvolejbal, možnost stanování. Otevřeno je ve všední dny od 10 do 12, o víkendech se otevírá o hodinu dříve. Mládež a dospělí do 16 let zaplatí 100 korun, děti od 3 do 15 a držitelé ZTP 65 korun. Loni platil dospělý 80 a dítě 50 korun.

V nabídce je desítka Radegast za 40 korun, Litovel 11 za 40 korun, kofola i čepovaná malina za 40 korun. Bufet také nabízí hot dog za 40 korun, hranolky s kečupem či hořčicí za 55 korun, burgry od 85 po 140 korun, smažený sýr nebo hermelín s hranolkami za 135 korun

Ceny občerstvení ve Štramberku, stejně jako ceny za vstup a provozní dobu na koupališti v Mořkově se do uzávěrky nepodařilo zjistit.