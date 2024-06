Provozovatelé plováren na Novojičínsku postupně zahajují provoz, ale někteří ještě vyčkávají na příhodnější počasí. Tam, kde mají otevřeno, ale chodí vzhledem k teplotám vzduchu i vody zatím jen ti největší nedočkavci a odvážlivci. Všichni věří, že se to nejpozději o víkendu zlepší.

Koupaliště NJ, 6. 6. 2024. | Video: Radek Luksza

Nový Jičín

Městské koupaliště vstupuje do své poslední sezony. „Máme naplánováno, že pojedeme do září a pak začne obnova,“ vysvětluje novojičínský starosta Stanislav Kopecký. Vedoucí areálu Pavel Kelar navazuje:

„Příští rok oželíme, bude zavřeno. Rekonstrukce to bude opravdu veliká, instalují se nová bazénová tělesa včetně jímek a veškerého příslušenství, nový tobogán i dvě vířivky s celoročním využitím. Hotovo chceme mít napřesrok na jaře.“

Novojičínská plovárna má otevřeno od začátku června, přičemž tady zvýšili ceny o deset procent kvůli inflaci. „Někteří lidé chodí, ale moc jich není. Voda má sotva dvaadvacet stupňů. My ji umíme ohřát, ale pokud není horko, tak se pak rychleji ochlazuje,“ podotýká Kelar.

Provozní doba

- v červnu od pondělí do pátku od 12 do 18, v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin

- v červenci a do 15. srpna od 10 do 20 a po 15. srpnu od 10 do 19 hodin Vstupné

- dospělý 115 Kč (po 17. hodině 58 Kč)

- dítě 58 (32) Kč

- dospělý nad 65 let 89 (45) Kč

- rodinné vstupné od 230 (116) po 346 (180) Kč podle počtu dětí

- zájmová skupina 32 Kč Jídlo a pití

- pivo Bernard jedenáctka čepované do kelímku 45 Kč

- kofola, malinovka 45 Kč za půllitru

- hranolky (+ tatarka nebo kečup) 60 Kč

- párek v rohlíku 35 Kč

- langoš (+ kečup, tatarka, sýr, česnek) 90 Kč

- cheeseburger 70 Kč

Studénka

„Pokud se výrazně nezmění předpověď počasí, prvním koupacím dnem této sezony bude sobota 8. června,“ vzkazují ze Studénky, kde chtěli otevírat o týden dříve, ale neměli bez sluníčka pro koho. V areálu letos přibyla lanová dráha u restaurace. Jinak se návštěvníci bazénu mohou těšit na tobogán či masážní vodní hřiby.

A děti v brouzdališti na skluzavku. Přibýt by mohly pingpongové stoly. Nájemce občerstvení upozorňuje, že k novinkám patří smetanová zmrzlina různých příchutí s cenou 30 korun za kopeček. Za vstupné se platí jako vloni. Půjčují tu slunečníky (50 korun na den), malá kovová (50 korun) nebo velká plastová (80 korun) lehátka, pronajímají beachvolejbalové kurty.

Provozní doba

- červen a září v pracovních dnech od 14 do 19, v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin

- červenec a srpen každý den od 10 do 19 hodin Vstupné

- dospělí 100 Kč (odpolední od 16 hodin 80 Kč)

- děti od 3 do 15 let, studenti s průkazem, dospělí od 65 let, držitelé průkazu ZTP 50 Kč (40 Kč)

- rodinné vstupné dva dospělí a dvě děti 250 Kč (200 Kč) Jídlo a pití

- pivo Radegast desítka 39 Kč

- kofola 8 Kč za deci

- hranolky 50 Kč

- párek v rohlíku 35 Kč

- u další nabídky, jako sorbety, kuřecí stripsy, smažák v housce či klobáska provozovatel aktuální ceny teprve stanoví

Frenštát pod Radhoštěm

„Máme sice otevřeno, ale ještě není počasí ke koupání,“ říkají ve frenštátském aquaparku, jenž má letos za sebou už první větší akci – dětský den v neděli 2. června.

Další dny je to podle personálu zatím bez lidí. Aquapark je v provozu denně od 9 do 20 hodin, a to až do září. „V letošním roce jsme snížili vstupné a zvýhodnili rodinné vstupné. A znovu zavádíme večerní koupání od pěti do osmi hodin se základním vstupným ve výši sedmdesáti korun,“ popisuje mluvčí radnice Iva Vašendová.

Frenštátský aquapark nabízí pronájem stolního fotbálku i stolního tenisu a hřiště na volejbal od 50 do 250 korun, a to podle času. Půjčují tady k vodě lehátka, na celý den za stovku, na odpoledne za sedmdesát a večer za padesát korun (plus stokorunová vratná kauce). A pořídit se dají permanentky na pět či deset vstupů pro více věkových kategorií na celý den či na odpoledne. Také vstupné liší podle počtu dětí a času příchodu. O cenách za jídlo a pití se provozovatel zdejšího bufetu nechtěl bavit.

Provozní doba

- od 2. června do 1. září celodenní od 9 do 20 hodin Vstupné

- dospělý od 15 do 65 let celodenní 140 Kč (odpolední od 14 do 20 hodin 110 Kč a večerní od 17 do 20 hodin 70 Kč)

- dítě 3 až 15 let, student do 26 let, dospělý nad 65 let celodenní 110 Kč (odpolední 90 Kč, večerní 60 Kč)

- skupina do desíti dětí do 18 let s průvodcem celodenní 100 Kč (odpolední 80 Kč, večerní 50 Kč)

Kopřivnice

První byla doba ledová, potom doba kamenná a pak naše letní koupaliště, tak s nadsázkou hovoří v Kopřivnici o plovárně na okraji městského lesa pod zříceninou hradu Šostýn a horským masívem Červeného kamene. Pavel Petráš coby vedoucí upřesňuje, že areálu bude příští rok sedmdesát let. A od poslední rekonstrukce uplyne v následujícím roce třicet let. „Kapacita, která je přes dva a půl tisíce návštěvníků, se už v poslední době nenaplňuje,“ zmiňuje vedoucí. Kopřivnické koupaliště má před sebou zřejmě poslední sezonu před zásadní proměnou a modernizací. Jeho stav ji vyžaduje i zasluhuje.

„Jsem jeden z prvních. A dostal jsem od pokladní jako dárek tyčinku. Jestli půjdu do vody, to nevím,“ usmíval se pán v plavkách na lehátku u bazénu, který se přišel slunit. I tady teploměr ve vodě ukazuje necelých dvacet stupňů.

Veronika Havelková má tak čas dát nachystat všechno, co v restauraci s názvem Letní bar potřebuje. Na kopřivnické plovárně chystá kromě obvyklé občerstvovací nabídky i tortilly nebo palačinky. Plovárna pod Šostýnem směle konkuruje všem ostatním, co se týče ceny, celodenní vstupenku prodává za pětasedmdesát korun. Zvláštností je taky dopolední vstup, což znamená odchod do 13 hodin s vratkou patnácti korun.

Provozní doba

- červen, červenec a srpen od 9 do 20 hodin Vstupné

- dospělí celodenní 75 Kč (odpolední od 14 hodin 60 Kč)

- děti od 3 do 15 let a dospělí nad 62 let 50 Kč (45 Kč)

- rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti 140 Kč (120 Kč)

- večerní od 17 hodin je jen za 35 Kč pro všechny Jídlo a pití

- pivo Radegast, desítka 40 Kč, dvanáctka 48 Kč

- kofola i malinovka 45 Kč za půllitr

- párek v rohlíku 35 Kč

- hranolky 50 Kč

- langoš (+ česnek, sýr, kečup, tatarka) 65 Kč

Štramberk

Venkovní bazén v Libotíně, u kterého lze najít jedno z bezplatných parkovišť ve městě, je v okrese svým způsobem nejmodernější. Má po velké obnově. Na letošní sezonu se zde chystají od 15. června. „Napouštíme,“ zní z areálu, kde bude v červnu i září otevřeno jen o víkendech. O prázdninách denně, pochopitelně, pokud bude odpovídající počasí.

Občerstvení je ve dvou stáncích i v restauraci u koupaliště, vše v režii jediného živnostníka.

Provozní doba

- od 15 června do 15. září od 9 do 19 hodin

- červenec a srpen od 9 do 20 hodin Vstupné

- dospělí celodenní 100 Kč (odpolední od 13 hodin 80 Kč, večerní od 18 hodin 50 Kč)

- děti od 3 do 15 let, dospělí nad 65 let 70 Kč (50 Kč, 30 Kč)

- permanentka dospělí 800 Kč na deset vstupů

- permanentka dítě 500 Kč na deset vstupů Jídlo a pití

- pivo Radegast, desítka 38 Kč, dvanáctka 43, birell pomelo 50 Kč

- pivo Pilsner Urquell 53 Kč

- kofola, malinovka, citronová sodovka 50 Kč za půllitr

- ledová tříšť 50 Kč za půllitr

- polévky dle nabídky cca 50 Kč

- párek v rohlíku 35 Kč

- hranolky 55 Kč

Příbor

Koupák, jak zní jeho oficiální pojmenování, má za sebou první ostrou zkoušku z přelomu května a června. Zkazil ji ale déšť, takže slibovaná živá hudba nehrála, aby muzikantům nenavlhlo vybavení. „Voda byla fakt ledová,“ podotýkají k tomu z personálu, který připravuje vše na pátečních devět hodin ráno, kdy je zahájení provozu.

A příborské koupaliště se chce prezentovat ve velkém stylu: gastronomické události, míchané nápoje, letní kino, přenosy sportovních událostí, sezení u vodních dýmek, hudební projekce a koncerty, kulturní akce. Po domluvě je možné dokonce individuální koupání večer po zavíračce.

Bohatá je též nabídka občerstvení. Hranolky bramborové i batátové, ovocné misky, míchané zeleninové saláty, smažené pochutiny, domácí omáčky - více chutí gratis ke každému hlavnímu jídlu dle výběru.