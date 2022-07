Vodní nádrž v Heiparku v Tošovicích u Oder

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Areál vodní nádrže je otevřený denně od 9 do 19 hodin. Vodní nádrž v Tošovicích má rozměry 70 krát 50 metrů, hluboká je až 5 metrů, v jedné části nádrže je prostorné koupaliště s brouzdalištěm pro děti, které má hloubku od 0,3 do 1,5 metru. Součástí odpočinkové plochy je hřiště na beach volejbal a fotbálek. Základní celodenní vstupné je 90 korun, loni 70, Děti do 7 do 14 let, studenti a senioři nad 65 let zaplatí 70 korun. Ve stánku mají čepovanou desítku Radegast za 38 korun, půl litru čepované kofoly je za 45 korun, 200 gramů hranolků je za 45 korun, k tomu se dá za 15 korun přikoupit tatarka nebo kečup. Výběr je ale mnohem větší v restauraci Heikalka.