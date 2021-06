Kraj vybírá, kdo bude provozovat vlaky na trase mezi Ostravou a Frenštátem

Vlaky mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm by mohl od konce roku 2023 provozovat jiný dopravce než České dráhy. I s vozidly, které nyní Českým drahám patří. Moravskoslezský kraj vybírá, kdo by to mohl být. Soutěž je podmínkou evropské dotace na nákup patrových souprav.

Push-pully České dráhy objednaly pro trať z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm. | Foto: České dráhy

Moravskoslezský kraj vypsal soutěž na čtyřletý provoz vlaků linky S6. I když může jít částečně jen o formalitu, nabídkové řízení je podmínkou evropské dotace na pořízení nových souprav typu push-pull na tuto trasu. Zakázku zveřejnil kraj na svém profilu zadavatele. Je na čtyři roky, tedy do doby, než bude trať elektrizována. Do té doby by měla soupravy dál tahat či sunout dieselová lokomotiva. Odhadovaná cena zakázky na čtyři roky je 810 milionů korun. Smlouva do konce roku 2023 Kraj má na provoz na této trati smlouvu do konce roku 2023 s Českými drahami, které ještě letos na linku nasadí nové dvoupodlažní soupravy. Jejich nákup se financuje z Operačního programu doprava, který měl ale současně podmínku, že provoz s těmito vlaky může být bez soutěže zajištěn do roku 2023, pak již na základě soutěže. Roční rozsah výkonů v soutěži je 750 tisíc vlakokilometrů ročně. První push-pull pro Frenštát opustil Ostravu, je v Plzni na testech Přečíst článek › Oproti jiným soutěžím na dopravce má nabídkové řízení v Moravskoslezském kraji jedno zásadní specifikum. Kraj v něm už rovnou oznamuje, jaké konkrétní vlaky na trati budou jezdit. „Zadavatel upozorňuje účastníky, že vozidla využívaná pro plnění této veřejné zakázky (netrakční jednotky push-pull) je povinen nabýt od předchozího dopravce,“ uvádí se v dokumentaci. Do provozu do konce roku Pokud vyhraje jiný dopravce než České dráhy, musí je od Českých drah odkoupit za předem stanovených podmínek. Důvodem je právě evropská dotace. Podobný model plánuje Liberecký kraj u Jizerskohorské železnice, kde chce ale vozidla odkoupit do svého vlastnictví. Moravskoslezský kraj uvedl, že již dříve o provozní soubor projevil zájem Leo Express. Přípravy dvoupodlažních vlaků pro Moravskoslezský kraj finišují. Vyjedou na jaře Přečíst článek › Nové patrové vlaky typu push-pull jsou první v Česku, které budou jezdit složené z jednoho řídícího a dvou vložených vozů s kapacitou až 356 míst. Škoda Vagonka jich dodá celkem pět, probíhá jejich schvalování, do provozu se mají zařadit do konce roku. Sestavu tří vozů (včetně jednoho řídicího) v provozu doplní lokomotiva řady 750.7 (brejlovec). Jde o třívozové soupravy, které budou mimo jiné vybaveny klimatizací, wifi, zásuvkami, držáky na lyže a bezbariérovým vstupem. České dráhy soupravy objednaly pro trať z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm, zakázka má hodnotu jedné miliardy korun. Push-pully pro Moravskoslezský kraj vycházejí z koncepce vlaků, které Škoda vyrobila pro Deutsche Bahn.