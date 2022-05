Obec Šenov u Nového Jičína na svých webových stránkách upozorňuje, že stavba bude rozdělena do několika etap, z nichž si některé vyžádají částečnou a některé i kompletní uzavírku komunikací. Nájezd na silnici I/48 má být téměř po celou dobu stavby, takže ve směru na Příbor budou muset řidiči využít objížďky přes Hřbitovní ulici v Novém Jičíně.

Starosta Šenova Jaromír Kadlec pro Deník upřesnil, že při rekonstrukci vznikne přechod pro chodce na znamení směrem na Šenovskou ulici.

„Tady nikde neměli chodci možnost přejít bezpečně na druhou stranu silnice, přitom tam chodí hodně lidí do bývalého Autopalu, chodí tam i studenti do střední školy. Před mnoha lety jsme po těžkých bojích vybojovali, ať Ředitelství silnic a dálnic udělá přechod pro chodce, takže konečně se to dělá,“ sdělil pro Deník Jaromír Kadlec.

Křižovatka se v minulosti stala předmětem mnoha úvah, zdali by nebylo lepší řešení okružní křižovatky, ale v místě nakonec zůstala světelná a ta tam bude i nadále.

„Je to mnoho let, kdy se o variantě okružní křižovatky mluvilo, ale tehdy to nějak ztroskotalo kvůli tomu, že některé potřebné pozemky byly v soukromém vlastnictví,“ pokračoval Jaromír Kadlec a dodal: „Pro nás je to, že jsme se po mnoha letech v tom místě dočkali přechodu pro chodce, dobrá zpráva.“