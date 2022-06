„Dělali jsme kamerové zkoušky, protože voda unikala tak hodně, že už fontánu nebylo možné provozovat. Musí se vyvložkovat, aby se odpadní voda vracela. Co se týče dřevěné části - kytary, je dohodnuto s autorem Janem Zemánkem, že to dílo vytvoří znovu za cenu dřeva,“ uvedl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Novojičínský sochař a řezbář už vyřezal nahrubo nový tvar kytary. „Původní kytara už byla špatná. Město nakoupilo dubové fošny a my jsme z nich právě dořezali korpus,“ potvrdil v úterý Jan Zemánek.

Potvrdil, že artefakt bude gratis. „Novou kytaru vlastně udělá stolař pan Bartoš z technických služeb, já provádím autorský dozor, aby bylo vše, tak jak má,“ vysvětlil Jan Zemánek. "Do čtrnácti dnů, do měsíce můžeme být hotovi. Pak to ale ještě musí napojit vodař, a to nějakou dobu potrvá,“ uzavřel Jan Zemánek.

Podle starosty Nového Jičína Stanislava Kopeckého jsou s vodními prvky často problémy. „Na náměstí, kde jsou trysky, byla za minulý rok ztráta vody dvanáct kubíků denně. Nový vodní prvek v horní části města nás stojí minimálně sedm set tisíc korun za rok. Někdo do něj naházel ryby a kvůli nim se ucpávají filtry. Pracovníci technických služeb musí odstraňovat chleba a rohlíky,“ postěžoval si novojičínský starosta.